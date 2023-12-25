بين ملل زيدان وإثبات بيكهام .. كرة القدم تسبب الاكتئاب والانتحار في "جمهورية الدوبامين"

الجانب المُظلم من اللعبة الجميلة

تمر جملة الصحة النفسية للاعبي كرة القدم بشكل عابر ونقرأها على لسان العديد من النجوم السابقين والحاليين دون الالتفات إلى قيمتها الحقيقية.

تعرضك للانتقاد العنيف الذي يصل أحيانا لانتهاك الآدمية يتناسب طرديًا مع راتبك وما دفعه ناديك من أجل التعاقد معك وبالطبع مع أخطائك، ولو اعترضت سيطلبون منك بأن تتمتع بجلد سميك ولا تكون لينًا أمام هذا الهجوم!

سيطلبون منك التعلم من كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، ومحاولة اقتباس أي شيء من كاريزما زلاتان إبراهيموفيتش دون النظر إلى الحقيقة البديهية أننا بشر طباعنا مختلفة ومتفاوتة من شخص لآخر.

من يطالبون اللاعبين بالتمتع بجلد سميك لا يدركون أنهم قد يدفعوهم نحو الاكتئاب والعزلة عن العالم بل ربما الانتحار !