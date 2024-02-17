بين القلب والعقل .. ليونيل ميسي وحلم الاعتزال في نادى طفولته الذي لم يتحقق!

هل يحقق ميسي حلمه الأخير قبل اعتزاله؟

واجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فريق طفولته نيويلز أولد بويز بالأمس في مباراة ودية مع إنتر ميامى وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

ونجح النجم الأرجنتيني خلال مسيرته المهنية في تحقيق أكثر مما كان يتخيله فقد فاز أخيرًا بكأس العالم مع بلاده والكثير من الألقاب مع برشلونة وأصبح أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم.

وحقق ميسي، كل أحلامه تقريبًا معادا حلم واحد لم يتحقق حتى الآن وهو "حلمه الأول" بارتداء قميص فريق نيويلز أولد بويز المفضل له.

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وكان نادى نيويلز، هو فريق ميسي الأول فى مسقط رأسه لكن مسيرته المهنية أخذته إلى عالم آخر فلم يحصل أبدًا على فرصة اللعب لنادٍ أرجنتيني.

وأقيمت مباراة إنتر ميامى وفريق نيوليز الودية بشكل خاص لتكريم ليونيل ميسي، حيث كانت مواجهة بين حاضره وماضيه معًا في مباراة أخيرة قبل بدء موسم الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وفي سن 36 عامًا، هل لا يزال لدى ميسي الوقت لتحقيق حلمه الأخير قبل اعتزاله؟.