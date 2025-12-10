Getty Images Sport
بيل يكسر حاجز الصمت: كنت ساذجًا في مدريد.. وهذه حقيقة أزماتي مع رونالدو!
صدمة "الجلاكتيكوس" والاعتراف بالسذاجة
يتحدث بيل بوضوح عن الفجوة الكبيرة بين نواياه عند الانضمام لريال مدريد والواقع الذي اصطدم به، مشيراً إلى أنه لم يكن مستعداً للعب دور النجم الاستعراضي خارج الملعب.
يقول بيل موضحاً هذا التباين: "من الواضح أن العديد من اللاعبين يذهبون إلى مدريد ليكونوا (جلاكتيكوس)، لكنني ذهبت لألعب كرة القدم".
ويرى بيل أن مسيرته كانت ناجحة جداً رياضياً، مؤكداً: "ما حققته كلاعب ويلزي في الخارج كان مذهلاً حقاً.. كنت دائماً أكسب اللحظات المهمة".
ومع ذلك، يقر النجم المعتزل بأنه أخطأ في تقدير قسوة البيئة المحيطة بالنادي الملكي، حيث قال بصراحة تامة: "كنت ساذجاً بعض الشيء، ربما تكون هذه هي الكلمة الصحيحة، بذهابي إلى مدريد وعدم معرفة مدى قسوة الأمر".
ويفسر بيل ذلك بأنه فصل تماماً بين المهنة والحياة الشخصية، قائلاً: "كنت أفكر: كرة القدم الخاصة بي وحياتي شيئان مختلفان. لن أغير ذلك أبداً"، وهو المبدأ الذي تمسك به رغم تسببه في متاعب إعلامية له.
- Getty Images Sport
حقيقة "ويلز - جولف - مدريد"
يصب بيل غضبه على وسائل الإعلام التي يرى أنها رسمت له صورة كاريكاتورية يصدقها الجمهور دون تمحيص. يقول بيل مدافعاً عن نفسه: "الناس يصدقون ما يقرؤونه، لقد خلقوا صورة لا تمثلني.. لا أعتقد أن وسائل الإعلام الإسبانية تعرف من أنا".
ويتطرق بيل إلى أزمة علم "ويلز. جولف. مدريد" الشهيرة واتهامات عدم الاحترافية، مفنداً إياها بالأرقام والوقائع: "كنت ألعب (الجولف) مرة كل أسبوعين أو ثلاثة، وفقط في يوم عطلة. لم ألعب أبداً ثماني ساعات؛ كنت أفعل ذلك دائماً باحترافية كبيرة. الناس لا يعرفون ذلك، لذا يختلقون هذا الشعار".
كما كشف بيل عن سبب ابتعاده عن منصات التواصل الاجتماعي، مسترجعاً نقداً تعرض له في سن الـ16، حيث قال: "لم أتحكم أبداً في حساباتي.. قد يكون لديك 100 تعليق، 99 منها رائعة وهناك تعليق واحد سيئ يسيطر على تفكيرك ويجعلك مهووساً به".
علاقة رونالدو وكواليس الكرة الذهبية
في سياق علاقاته الشخصية، ينفي بيل بشدة الشائعات التي ترددت لسنوات حول عزلته داخل غرفة الملابس أو وجود خلافات مع زملائه، وخاصة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
يقول بيل بحسم: "لم أواجه مشاكل مع أي شخص أبداً". وعن رونالدو بالتحديد، يضيف: "لم نواجه أي مشكلة أبداً، لم نتجادل قط، لم نتشاجر أبداً، لم يحدث أي شيء على الإطلاق".
ومن زاوية أخرى، ينتقد بيل معايير الجوائز الفردية مثل الكرة الذهبية، معتبراً أنها تعتمد على "الصورة الإعلامية" أكثر من الأداء الفعلي في الملعب.
ويصرح حول هذا الأمر بوضوح: "الأمر يرتبط بصورة معينة، لذا فإن وسائل الإعلام سيكون لديها بلا شك مفضلون؛ لا يتعلق الأمر فقط بكرة القدم".
ويختتم هذه النقطة بواقعية شديدة قائلاً: "ليت الأمر كان كذلك (عن كرة القدم فقط)، لكنه ليس كذلك. لا أعتقد أن أحداً ينكر ذلك"، ملمحاً إلى أن ابتعاده عن الأضواء أثر على تقديره الفردي.
- AFP
ترتيب الأولويات الجديد
يختتم بيل حديثه بمشاعر الرضا الكامل عن توقيت اعتزاله بعد مونديال قطر 2022، مؤكداً أنه استنزف كل طموحاته الرياضية.
يقول واصفاً لحظة النهاية: "بعد كأس العالم، شعرت أنه لم يتبق لي شيء آخر لأحققه". ويعبر عن فخره بمسيرة فاقت كل توقعاته في الصغر: "لم أكن لأصدقها أبداً لو قيلت لي وأنا في سن 13 عاماً".
ورغم إقراره بوجود بعض الأمور التي تمنى لو كانت مختلفة، إلا أنه يبدو سعيداً بحياته الجديدة بعيداً عن الضغط اليومي.
يوضح بيل الترتيب الجديد لأولوياته قائلاً: "الآن سأضع العائلة أولاً. وربما الجولف ثانياً. ثم الصحة". هو الآن يمارس دور الأب، مستمتعاً بمشاهدة ابنه يلعب وابنته تمارس الفروسية، ومكتفياً بدوره كمحلل رياضي يرى المشهد من الخارج، تاركاً خلفه حقبة كان فيها أحد أبرز نجوم العالم وأكثرهم إثارة للجدل.
إعلان