لم تمض سوى أيام قليلة على تصريحات محمد صلاح الانفجارية ضد مدربه آرني سلوت وفريقه ليفربول، ومن ثم الرد الصارم من المدرب الهولندي واستبعاده من رحلة إيطاليا لمواجهة إنتر في دوري أبطال أوروبا، إلا وحصل اللاعب المصري على مواساة من نوع خاص بعدما تم ترشيحه لواحدة من الجوائز المرموقة في العالم. فما القصة؟
حصل عليها بيليه ورونالدو وميسي .. ترشيح محمد صلاح لجائزة مرموقة بعد أيام من انفجاره في وجه سلوت وليفربول
انفجار صلاح ورد ليفربول
جلس محمد صلاح على مقاعد البدلاء للمرة الثالثة تواليًا خلال مباراة ليفربول أمام ليدز يونايتد في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو موقف لم يحدث من قبل منذ انضمامه للنادي صيف 2017.
وعقب التعادل 3-3، أدلى النجم المصري بتصريحات نارية، مهاجمًا المدرب آرني سلوت ووصف العلاقة بينهما بأنها "غير موجودة"، معبرًا عن شعوره بعدم الرضا عن وضعه الحالي في الفريق. وأشار صلاح إلى أن مواجهة ليفربول المقبلة ضد برايتون قد تكون الأخيرة له بقميص الريدز، موضحًا أنه دعا والدته لحضور المباراة والاستمتاع بها حتى لو بدأها من مقاعد البدلاء.
وقال صلاح: "أنا محبط جدًا، لقد قدمت الكثير لهذا النادي، والكل شاهد ذلك، وخاصة الموسم الماضي. يبدو أن هناك من يريد التخلص مني، ومن يحمّلني كل اللوم. قلت سابقًا إن علاقتي بالمدرب كانت جيدة، وفجأة لم تعد هناك أي علاقة. لا أفهم لماذا يحدث هذا لي".
وأضاف: "أعتقد أنه لو كنت في نادٍ آخر، لكان النادي سيحمي لاعبه، لكني أشعر أنني أُرمى تحت الحافلة. لقد كسبت مكاني بجهدي، ولا ينبغي أن أقاتل كل يوم لأجل مركزي. عقدت اجتماعًا مع المدرب وتحدثت عن شعوري، وتلقيت وعودًا صيفًا، لكن حتى الآن أجلس على مقاعد البدلاء ثلاث مباريات".
وختم قائلاً: "أنا أحب النادي دائمًا، وأطفالي سيدعمونه، سأستمتع بمباراة برايتون بغض النظر عما إذا كنت سأشارك، وسأودع الجماهير قبل التوجه للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية".
وألمح اللاعب خلال كلماته الحادة إلى إمكانية رحيله عن الريدز خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم.
رد سلوت وليفربول
رد المدرب سلوت كان بحجم تلك التصريحات، فالمدرب الهولندي لم يهرب من الإجابات الحاسمة ولم يلجأ للمراوغة أو الدبلوماسية، بل حذر صلاح بوضوح من الاعتقاد بأنه مدرب ضيف الشخصية نظرًا لأنه شخص مهذب في معاملته للآخرين، وقد أعلن خلال المؤتمر عقاب اللاعب باستبعاده من المباراة القادمة.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة إنتر في دوري أبطال أوروبا "عادة ما أكون هادئاً ومهذباً، لكن هذا لا يعني أنني ضعيف، إذا خرج لاعب وأدلى بتصريحات كهذه حول أمور كثيرة، فيجب عليّ وعلينا كنادٍ أن نرد، وقد كان ردنا واضحاً: هو ليس هنا معنا الليلة ولن يسافر".
وأكد المدرب الهولندي أن التركيز الآن يجب أن ينصب على الفريق وليس الأفراد، مشيرًا إلى أن القرار التأديبي جاء كرد فعل مباشر على اختراق صلاح لقواعد التعامل الإعلامي.
وعند سؤاله عما إذا كان يشعر بأن العلاقة "مكسورة" كما وصفها صلاح، نفى سلوت علمه بوجود أي توتر قبل ليلة السبت، وقال بنبرة استغراب: "لا، لم أشعر بذلك إطلاقاً، حتى مساء السبت، كان صلاح محترماً جداً مع طاقمي ومع زملائه، وكان يتدرب بجدية كبيرة، لذا، كان الأمر مفاجئاً لي عندما سمعت ما قاله بعد المباراة".
وأضاف المدرب ملقياً اللوم على طريقة تعبير صلاح: "لديه كل الحق في أن يشعر بما يشعر به، لكن ليس لديه الحق في مشاركة ذلك مع وسائل الإعلام، هو يملك الحق في مشاعره، لكن الرد على تصرفه كان ضرورياً".
وأوضح سلوت أنه تواصل مع صلاح فقط لإبلاغه بقراره: "تحدثت معه اليوم في ملعب التدريب وأخبرته أنه لن يسافر، لم يكن حواراً طويلاً، بل إبلاغ بالقرار".
مواساة سريعة
صاحب الـ33 عامًا، وفي ظل تلك الأزمة القاسية، حصل على مواساة سريعة بترشيحه بواسطة شبكة "بي بي سي" لجائزة أفضل نجم رياضي في العالم لعام 2025 "World Sport Star of the Year"، وهي الجائزة المرموقة التي تُمنح لأفضل رياضي في العالم، وقد مُنحت للمرة الأولى عام 1960.
الشبكة العريقة أعلنت اليوم عن ترشيح 6 رياضيين للفوز بالجائزة لعام 2025، وقد ضمت بجانب محمد صلاح كلًا من: لاعبة ألعاب القوى سيدني ماكلولين ليفرون، والملاكم ماريونا كالدينتي، والملاكم تيرينس كروفورد، ولاعب البيسبول الياباني شوهي أوتاني وأرماند دوبلانتيس نجم رياضة القفز بالزانة وهو المتوج بالجائزة العام الماضي.
ورُشحت تلك الأسماء بواسطة لجنة محددة، على أن يُتوج الفائز بناءً على تصويت الجمهور، وسيُعلن عنه يوم 18 ديسمبر الجاري.
ولم يسبق سوى لـ5 لاعبي كرة قدم الفوز بتلك الجائزة، وهم على الترتيب: أوزيبيو، بيليه، رونالدو الظاهرة، كريستيانو رونالدو، ليونيل ميسي وإيرلينج هالاند الذي حصل عليها عام 2023.
ما القادم لأسطورة ليفربول؟
اكتسب صلاح مكانة أسطورية في ميرسيسايد، حيث سجل 250 هدفًا لليفربول في 420 مباراة. فاز بلقبين محليين ولقب دوري أبطال أوروبا مع الريدز، وحصل على جائزة أفضل لاعب في العام من رابطة اللاعبين المحترفين وجائزة الحذاء الذهبي.
تم توقيع عقد جديد لمدة عامين خلال صيف 2025، ومن المقرر أن يصل صلاح إلى عقد من الخدمة المخلصة. ويتم الآن طرح أسئلة حول ما إذا كان سيستمر بعد يناير 2026 خاصة بعد قرار استبعاده من رحلة إيطاليا وهجوم سلوت القوي ضده.
الوجهة الأقرب لصلاح حال انتهت العلاقة مع الريدز في يناير القادم هي دوري روشن السعودي، لكن مع عدم استبعاد وجهات أخرى أبرزها الدوري الأمريكي والبقاء في أوروبا ولم لا إنجلترا! حيث ربطته بعض الأخبار خلال العام الأخير بباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ وجلطة سراي.