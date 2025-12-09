حصل عليها بيليه ورونالدو وميسي .. ترشيح محمد صلاح لجائزة مرموقة بعد أيام من انفجاره في وجه سلوت وليفربول

جلس محمد صلاح على مقاعد البدلاء للمرة الثالثة تواليًا خلال مباراة ليفربول أمام ليدز يونايتد في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو موقف لم يحدث من قبل منذ انضمامه للنادي صيف 2017.

وعقب التعادل 3-3، أدلى النجم المصري بتصريحات نارية، مهاجمًا المدرب آرني سلوت ووصف العلاقة بينهما بأنها "غير موجودة"، معبرًا عن شعوره بعدم الرضا عن وضعه الحالي في الفريق. وأشار صلاح إلى أن مواجهة ليفربول المقبلة ضد برايتون قد تكون الأخيرة له بقميص الريدز، موضحًا أنه دعا والدته لحضور المباراة والاستمتاع بها حتى لو بدأها من مقاعد البدلاء.

وقال صلاح: "أنا محبط جدًا، لقد قدمت الكثير لهذا النادي، والكل شاهد ذلك، وخاصة الموسم الماضي. يبدو أن هناك من يريد التخلص مني، ومن يحمّلني كل اللوم. قلت سابقًا إن علاقتي بالمدرب كانت جيدة، وفجأة لم تعد هناك أي علاقة. لا أفهم لماذا يحدث هذا لي".

وأضاف: "أعتقد أنه لو كنت في نادٍ آخر، لكان النادي سيحمي لاعبه، لكني أشعر أنني أُرمى تحت الحافلة. لقد كسبت مكاني بجهدي، ولا ينبغي أن أقاتل كل يوم لأجل مركزي. عقدت اجتماعًا مع المدرب وتحدثت عن شعوري، وتلقيت وعودًا صيفًا، لكن حتى الآن أجلس على مقاعد البدلاء ثلاث مباريات".

وختم قائلاً: "أنا أحب النادي دائمًا، وأطفالي سيدعمونه، سأستمتع بمباراة برايتون بغض النظر عما إذا كنت سأشارك، وسأودع الجماهير قبل التوجه للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية".

وألمح اللاعب خلال كلماته الحادة إلى إمكانية رحيله عن الريدز خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم.