بيلينجهام "مسكن" ريال مدريد من صداعه المزمن أمام فالنسيا .. والكرة الذهبية تحتاج للنضوج يا فينيسيوس!

ريال مدريد يتصدر الدوري الإسباني بريمونتادا في فالنسيا..

بعشرة لاعبين، انتزع ريال مدريد انتصارًا مثيرًا على مضيفه فالنسيا بنتيجة (2-1)، على ملعب ميستايا، في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني، وذلك بعدما تم تأجيل اللقاء الذي كان مقررًا في أكتوبر الماضي، بسبب إعصار دانا.

وتقدم دورو بالهدف الأول لفالنسيا في الدقيقة 27، ثم تعادل لوكا مودريتش في الدقيقة 85، بصناعة من جود بيلينجهام، الذي وقّع على الهدف الثاني للميرينجي في الدقيقة 90+5 من عمر المباراة، التي شهدت طرد فينيسيوس جونيور في الدقيقة 79.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 43 نقطة من 19 مباراة، ليصعد إلى صدارة جدول الدوري الإسباني، بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد، بينما تجمد رصيد فالنسيا عند 12 نقطة، في المركز التاسع عشر، وقبل الأخير.

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وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء الفريقين في المباراة..