بيريز تدخل كي لا تصبح أزمة شبيهة بـ"ميسي - إنريكي".. تشابي ألونسو يغير نهجه بالكامل مع فينيسيوس!

مشكلة فينيسيوس جونيور مع ألونسو تم التدخل لحلها من المستوى الأعلى

لا تزال طريقة إدارة النجوم داخل ريال مدريد محورًا رئيسيًا للنقاش في وسائل الإعلام الإسبانية، خصوصًا وسط الجدل الدائر حول العلاقة بين النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور ومدرب الفريق تشابي ألونسو. 

ومع تصاعد الحديث عن توتر داخل غرفة الملابس، جاء تدخل رئيس النادي فلورنتينو بيريز ليغيّر مسار الأحداث، ويعيد إلى الأذهان الأزمة التاريخية التي عاشها برشلونة في 2014 بين ليونيل ميسي والمدرب لويس إنريكي.

    أزمة ميسي - إنريكي

    الإعلامي مانو كارينيو، عبر برنامج "إل لارجيرو" الشهير، شبّه الوضع الحالي داخل ريال مدريد بما حدث قبل أكثر من عقد حين قرر لويس إنريكي إجلاس ميسي على مقاعد البدلاء أمام ريال سوسييداد، ما تسبب بزلزال داخل النادي الكتالوني حينها، وانتهى بأن غيّر المدرب نهجه جذريًا ليقود برشلونة لاحقًا إلى الفوز بالثلاثية.

    كارينيو اعتبر أن تدخل فلورنتينو بيريز في الأزمة الحالية أدى إلى تغيير واضح في طريقة تعامل تشابي ألونسو، مضيفًا أن إدارة النجوم في ريال مدريد مسألة حساسة للغاية، وأن أي هزة داخل غرفة الملابس قد تكون لها تبعات كبيرة على الفريق.

  • تغيير الأسلوب

    الصحفي أنطون ميانا أكد أن التغيير الأكبر جاء من المدرب نفسه، مشيرًا إلى أن تشابي ألونسو "هو من اختار تعديل طريقته في التواصل والعمل" بعد إدراكه أن الاستمرار في النهج السابق قد يتسبب في مزيد من الاحتكاكات. وأضاف ميانا: "تشابي هو من أدرك ضرورة تغيير ديناميكية العلاقة مع اللاعبين. لقد اتخذ خطواته بنفسه ولم يُفرض عليه شيء من النادي".

    وبحسب ميانا، فإن المدرب بات أكثر مرونة في التعامل مع غرف الملابس، وأكثر إدراكًا لقواعد اللعبة غير المكتوبة داخل ريال مدريد، حيث يعد اللاعبون جزءًا من “ممتلكات النادي”، على حد وصف كارينيو.

    رسالة بيريز إلى ألونسو بشأن فينيسيوس

    كارينيو كشف أن رئيس النادي فلورنتينو بيريز لعب دورًا حاسمًا في توضيح الصورة للمدرب الجديد، لافتًا إلى أن الأخير تلقى نصيحة مباشرة مفادها أن فينيسيوس يجب التعامل معه بحساسية شديدة:

    "لا يمكنك أن تجعل فينيسيوس غاضبًا… اللاعبون هم أصول النادي، وليس المدرب".. هذه الرسالة تعكس الواقع المعروف داخل ريال مدريد منذ سنوات، حيث يميل بيريز دائمًا لحماية النجوم، ويحرص على الحفاظ على التوازن داخل غرفة الملابس حتى لو تطلّب الأمر تعديل مسار المدرب.

    أما الخبير التحكيمي إيتورالدي جونزاليس فقد أشار إلى اختلاف كبير بين القضيتين. ففي 2014، جلس لويس إنريكي ميسي على الدكة بسبب عدم حصوله على الراحة الكافية بعد عودته من المنتخب الأرجنتيني، بينما في حالة فينيسيوس "لم يكن هناك أي ظرف مشابه يبرر استبعاد اللاعب".. ما جعل القرار أكثر حساسية.

    كما أكد محللون آخرون أن المشهد الأخير بين تشابي وفينيسيوس — وتحديدًا بعد احتجاج اللاعب عند استبداله في الكلاسيكو — وضع مزيدًا من الضغط على المدرب.

  • إدارة النجوم

    الصحفي ميجيل أنخيل تشازاري أكد أن الأيام الأخيرة شهدت سلسلة اجتماعات ثلاثية بين الرئيس والمدرب واللاعبين، موضحًا أن "تشابي ألونسو يراجع منهجه بالكامل. لقد كان أسبوعًا لإعادة ترتيب البيت الداخلي وتهدئة الأجواء".

    وركز تشازاري على أن الأسلوب الذي اتبعه ألونسو منذ كأس العالم للأندية "طُوي بالكامل"، وأن المدرب بات أكثر استعدادًا للتكيف مع طبيعة ريال مدريد، وهو ما ظهر جليًا قبل مباراة أثينا المهمة في دوري أبطال أوروبا.

    الصحفي أنطونيو روميرو شدد على حقيقة يعرفها كل من عمل داخل النادي الملكي: "رئيس ريال مدريد دائمًا أقرب إلى اللاعبين منه إلى المدرب. المدرب يمكن تغييره، لكن اللاعبين هم أساس المشروع".

    وأوضح أن نجاح أي مدرب في ريال مدريد يعتمد على مدى قدرته على احتواء غرفة الملابس، وليس فقط على الجوانب التكتيكية، مضيفًا أن ما يحدث اليوم يؤكد أن تشابي بات يدرك هذه القواعد.

    الجميع اتفق على أن الأزمة الحالية كانت أخطر مما ظهر للعلن، وأن هذا التغيير المفاجئ في لغة الجسد والرسائل الإعلامية واللقطات المصوّرة من التدريبات "لم يكن ليتم لو لم تكن هناك فجوة حقيقية قبل أيام قليلة"، على حد وصف الصحفي خوليو بوليدو.

    كما أكد بوليدو أن “الإصرار على إظهار الوحدة” دليل واضح على أن الانقسام كان موجودًا بالفعل، وأن إعادة بناء الثقة بين المدرب وفينيسيوس كانت ضرورة قبل أن تتفاقم الأوضاع.

    التحليلات الإعلامية خلصت إلى أن تشابي ألونسو تعلّم درسًا مبكرًا في ريال مدريد: إدارة النجوم تأتي قبل إدارة المباريات.

    وفي ظل الدور الكبير لفينيسيوس داخل الفريق، فإن أي خلاف، حتى لو كان بسيطًا، سرعان ما يتحول إلى قضية رأي عام.

    ومع تدخل بيريز وتهدئة الأجواء، تبدو الأمور الآن في طريقها للاستقرار، لكن الجميع يدرك أن إدارة غرفة الملابس ستكون التحدي الأكبر أمام تشابي ألونسو هذا الموسم، وربما لبقية مشواره في النادي الملكي.

