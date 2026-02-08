علق الإعلامي الشهير بيرس مورجان على أزمة صديقه البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، بعدما غاب عن مباريات فريقه الأخيرة، وسط تقارير صحفية تؤكد أنه "مُضرب" تعبيرًا عن غضبه مما يظنه تفاوتًا في الدعم بين ناديه وغريمه "الهلال".
"ما يُقال كلام فارغ!" .. بيرس مورجان يخرج عن صمته بعد مكالمة مع كريستيانو رونالدو بشأن أزمة "الإضراب" بالدوري السعودي
ما القصة؟
في الأيام الأخيرة من الميركاتو الشتوي المنقضي، انفجر الوضع في الوسط الرياضي السعودي على خلفية فشل نادي الاتحاد في تجديد عقد مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما، على خلفية خلافات مالية بين الطرفين.
فيما كانت المفاجأة؛ نجاح الهلال في التعاقد معه في اليوم الأخير من الميركاتو (2 فبراير 2026)، وهي الصفقة التي أغضبت النصراويين كثيرًا، كون الزعيم أبرم عدد من الصفقات الجيدة مع أجانب، فيما فشل ناديهم، فلم يتعاقد سوى مع عبدالله الحمدان والعراقي حيدر عبدالكريم، على خلفية أزمة مالية.
تلك التحركات دفعت قائد النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو لـ"الإضراب" عن المشاركة في المباريات الأخيرة، متهمًا مسؤولي صندوق الاستثمارات بعدم المساواة بين الأندية في الدعم، وتخصيص الهلال بمبالغ أكبر من الجميع، بحسب عدة صحف أجنبية وسعودية .. ولا تزال الأزمة قائمة مع رفض الدون اللعب في المباريات المحلية بالسعودية.
"أتفهم شعوره"
وسط الشد والجذب هذا، لم يخرج كريستيانو رونالدو بتصريح واحد تعليقًا عن الأزمة أو غيابه عن المشهد، ما دفع بعض المشجعين للجوء لحساب صديقه بيرس مورجان على منصة "إكس" لسؤاله عن الكواليس.
أحد المشجعين، توجه لمورجان بسؤال عما إذا كان قد تواصل مع صاروخ ماديرا في الأيام الماضية، مطالبًا إياه بـ"صناعة التاريخ" – على حد تعبيره – بكشف ما حدث بينهما وإزالة الغموض من أمام الجماهير.
لكن الإعلامي الشهير رفض كشف ما دار من حوار بينه وبين الدون، مكتفيًا بإعلان دعمه الكامل له ولموقفه المعارض.
وكتب بيرس مورجان عبر حسابه على منصة "إكس": "نعم! لقد فعلت، لكن سيبقى الحديث بيني وبين كريستيانو. يكفي أن أقول إنني أتفهم تمامًا سبب شعوره الحالي، أقدم له دعمي الكامل".
"كلام فارغ"
مشجع آخر، أعرب لمورجان عن غضبه من تصرف رونالدو، فكتب بعبارات قوية: "أصبح بكاء كطفل صغير. حقق فشلًا ذريعًا على مدار ثلاث سنوات، رغم إحضار عدد من اللاعبين المميزين للنصر في الصيف. مدلل!".
هنا غضب بيرس مورجان، معلقًا: "كلام فارغ. كريستيانو أحدث ثورة في كرة القدم السعودية بطريقة لم يكن ليتمكن أحد غيره من فعلها. ما يطلبه فقط هو تكافؤ الفرص".
لفتة الجماهير
اختتم بيرس مورجان تفاعله مع الأزمة الحالية، بتوضيح موقف الدون من دعم الجماهير له في المباريات..
خلال مواجهة الرياض، في الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي 2025-2026، غاب رونالدو، فهتف الجمهور باسمه عند حلول الدقيقة السابعة.
كذلك أمام الاتحاد في الجولة الـ21 من المسابقة نفسها، رفع الجمهور لافتات تحمل رقم قميص صاروخ ماديرا (7)، مع حلول الدقيقة السابعة، تقديرًا لموقفه الداعم والمدافع عن نادي النصر.
في هذا الشأن، علق مورجان: "لقد تحدث رونالدو معي عن تلك اللفتة، لقد كانت رائعة".
مسيرة رونالدو مع النصر
يمتلك الأسطورة كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 40 سنة، أرقامًا رائعة مع نادي النصر؛ على الرغم من عدم تتويجه بأي لقب كبير - حتى الآن -.
كريستيانو سجل 111 هدفًا وصنع 22 آخرين، خلال 127 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مختلف المسابقات.
كما سجل رونالدو 6 أهداف، في مسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ ما يرفع رصيده الإجمالي مع الفريق النصراوي إلى 117 هدفًا، ليصبح "الهداف الأجنبي التاريخي" للنادي.
وتحصل الأسطورة البرتغالية على جائزة "هداف" دوري روشن السعودي للمحترفين، موسم 2023-2024، برصيد 35 هدفًا - وهو رقم قياسي في نسخة واحدة -؛ قبل أن يحصد جائزة العام الرياضي الماضي أيضًا، ولكن بـ25 هدفًا فقط.
وتوّج كريستيانو رونالدو مع النصر، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية مطلع موسم 2023-2024، والتي يعتبرها البعض ودية؛ بينما تؤكد تقارير أخرى أن فريق توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، سجلها كـ"لقب رسمي".