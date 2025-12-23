"تخليت تمامًا عن وجبة الإفطار".. بيدري: أتمنى مواجهة محمد صلاح، و"قرود المدارس" هوايتي على تيك توك!

لم يكن أحد يعلم عند انطلاق حملة برشلونة لموسم 2020-2021 أنها ستكون الأخيرة التي سيلعبها ميسي للنادي على الإطلاق. وفي ظل جائحة كوفيد-19، حيث لُعبت جميع المباريات خلف أبواب مغلقة، فاز برشلونة بكأس ملك إسبانيا لكنه أنهى الدوري الإسباني في المركز الثالث المخيب للآمال، بينما حسم أتلتيكو مدريد اللقب في اليوم الأخير من الموسم.

كما أقصى فريق باريس سان جيرمان، بقيادة كيليان مبابي، الفريق الكتالوني من دوري أبطال أوروبا في دور الـ16. ورغم خيبة الأمل الملموسة تلك، تمكن ميسي من تسجيل 38 هدفاً وتقديم 14 تمريرة حاسمة في 47 مباراة بجميع المسابقات.

وقد ثبت أيضاً أن ذلك كان الموسم الأول لبيدري مع برشلونة بعد انتقاله بقيمة 5 ملايين يورو من لاس بالماس في جزر الكناري. ورغم عدم لعبه في دوري الدرجة الأولى الإسباني من قبل، فقد أثبت نجاحه الفوري، حيث شارك في 52 مباراة في جميع المسابقات.