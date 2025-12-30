بيدري يفاجى جماهير برشلونة قبل ديربي كتالونيا .. والكلمة الأخيرة لهانزي فليك!

ورغم الفوز الكبير على فياريال (5-1) في الجولة الماضية، إلا أن الفريق افتقد لمسات بيدري في بعض الفترات، خصوصًا في الشوط الأول حين واجه عدة هجمات مرتدة. فليك يفضل وجود بيدري في الملعب لما يمنحه من توازن، لكنه شدد على أنه لن يجازف به في ظل جدول المباريات المزدحم.

وبينما خطف بيدري وأراوخو وأولمو الأضواء في تدريبات الأمس، فإن الساعات المقبلة ستسلط الضوء على جوان جارسيا، الذي سيعود إلى ملعب كورنيّا في لحظة فارقة خلال الديربي المرتقب.

قرار جوان جارسيا، ابن مدينة سالينت، بالانضمام إلى برشلونة مثّل صدمة كبيرة لجماهير إسبانيول، إذ لم يتفهم الكثيرون كيف اختار اللاعب النادي الكتالوني رغم أنه يمثل نقلة تنافسية كبيرة دون أن يغادر مسقط رأسه أو يبتعد عن جذوره.

وهذا القرار جعل موعد عودته إلى "كورنيّا" بقميص برشلونة حدثًا بارزًا ومؤلمًا في أجندة جماهير إسبانيول، التي لن تتوانى عن توجيه هجوم لاذع إلى حارس الفريق السابق الذي رحل عن فريقهم إلى الغريم.

جوان جارسيا أصبح سر قوة في كتالونيا الآن، وقد أثبت ذلك مرارًا وتكرارًا وأضاف خلال مباراة فياريال الأخيرة، دليلًا جديدًا، إذ أكد نجم إسبانيول السابق أن قتال البارسا لضمه رغم كل العراقيل كان يستحق بالفعل، لأنه أصبح نقطة قوة كبيرة للفريق.

وأظهر جوان جارسيا أمام فياريال، كيف استطاع حماية عرين فريقه من عدة هجمات خطيرة لأصحاب الملعب نتيجة أخطاء قاتلة من زملائه في الدفاع والوسط، إذ تصدى لـ5 تسديدات من جانب لاعبي الغواصات، وهناك واحدة لم تُحتسب لأن مهاجم الغواصات الصفراء كان متسللًا، لكنها كانت الأعظم في اللقاء من جانبه، وقد ساهم بذلك في الفوز الثمين والحفاظ على فارق الصدارة مع ريال مدريد.

