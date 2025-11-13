SL Benfica v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport
علي سمير

"لقد سامحته" .. لاعب ريال مدريد السابق ينهي خلافه مع مورينيو بسبب أزمة "زيدان ومارادونا"

من أشهر المواقف للبرتغالي في سانتياجو برنابيو

تحدث بيدرو ليون بصراحة عن الفترة الصعبة التي قضاها تحت قيادة جوزيه مورينيو في ريال مدريد، مؤكداً أنه "سامح" المدرب البرتغالي على الرغم من المعاملة القاسية التي تلقاها. 

واستذكر الجناح السابق العبارة الشهيرة "إنه ليس زين الدين زيدان أو دييجو مارادونا" وكشف كيف أن هذه القضية لا تزال تؤثر على نظرتهم إلى مسيرته المهنية بعد أكثر من عقد من الزمن.

  • ليون يعود إلى الخلاف مع مورينيو في ريال مدريد

    تحدث لاعب ريال مدريد السابق عن علاقته الصعبة مع المدرب مورينيو خلال الفترة التي قضياها معًا في سانتياجو برنابيو، بعد أكثر من 14 عامًا على خلافهما الشهير. في حديثه لبرنامج El Cafelito، عاد لاعب وسط ريال مورسيا الحالي إلى الجدل الذي اندلع عندما قلل مورينيو علنًا من أهميته للفريق بتصريح قاسي قارنه بشكل سلبي بزيدان ومارادونا.

    قال مورينيو في ذلك الوقت عندما سُئل عن سبب عدم اختيار ليون للمشاركة في مباراة دوري أبطال أوروبا ضد أوكسير: "يبدو أن الناس يتحدثون عن زيدان أو مارادونا. قبل يومين كان يلعب في خيتافي". أثارت هذه التصريحات ضجة كبيرة على الفور، وحولت ليون إلى رمز لنهج مورينيو الصارم، وأثارت جدلاً واسعاً بين مشجعي ريال مدريد.

    ليون، الذي انضم إلى ريال مدريد في عام 2010 مقابل 10 ملايين يورو بعد فترة رائعة في خيتافي، رأى فرصه تتلاشى بسرعة. لم يشارك سوى في 14 مباراة تحت قيادة مورينيو قبل أن يتم إعارته ويعود في النهاية إلى خيتافي. لكن على الرغم من خيبة الأمل، يؤكد اللاعب أنه لا يشعر بضغينة تجاه مدربه السابق.

    • إعلان
  • FBL-ESP-REAL MADRID-TRAININGAFP

    "لقد سامحت مورينيو" - ليون يتحدث بصراحة

    الآن، يبلغ ليون 38 عامًا ويلعب لفريق ريال مورسيا، ويقول إنه تصالح مع الماضي. قال: "لقد سامحت مورينيو. أعتقد أن مسيرتي الرياضية كانت ستكون مختلفة لو لم أفعل ذلك... لكنني لا أحمل ضغينة تجاهه".

    كما قلل ليون من أهمية العبارة الشهيرة "زيدان أم مارادونا"، قائلاً إن الإهانة نفسها لم تؤلمه، بل عدم فهمه لها. "سأكون صادقاً معك. لم تؤلمني. لم تؤلمني. ما آلمني هو عدم معرفة السبب. وحتى اليوم ما زلت لا أعرف السبب"، أوضح.

    وقال:"لم أكن أحتقر مورينيو أو أي شيء من هذا القبيل"، قال. وفيما يتعلق بالشائعات التي طال أمدها حول عدم قيامه بالإحماء بشكل صحيح خلال مباراة ضد ليفانتي، وهي تهمة أكدها لاحقًا حارس مرمى ريال مدريد السابق جيرزي دوديك في سيرته الذاتية، أكد ليون أن هذه الادعاءات غير صحيحة. "يمكنك مشاهدة تلك المباراة. لم أقم بأي تصرف غير لائق في أي لحظة، ولم أحتقره أو أي شيء من هذا القبيل".

  • حادثة غرفة الملابس: ماذا حدث بالفعل في ليفانتي؟

    وفقًا لسيرة دوديك الذاتية، A Big Pole in Our Goal، وصلت التوترات بين ليون ومورينيو إلى ذروتها خلال مباراة الدوري الإسباني ضد ليفانتي. كتب الحارس البولندي أن مورينيو غضب بشدة بعد أن رأى ليون يفشل في الإحماء بشكل صحيح قبل أن يتم استبداله في الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بالتعادل 0-0.

    كتب دوديك: "طلب منه مورينيو أن يقوم بالإحماء، لكنه بدلاً من ذلك، وقف بجانب علم الزاوية. رأيت رد فعله. كان غاضبًا للغاية". وأضاف الحارس أن مورينيو واجه ليون بعد المباراة، وقال له: "أنت تفتقر إلى الاحترافية. تعتقد أنك تخدعني أنا وزملائك. كانت لديك فرصتان واضحتان للتسجيل لكنك لم تكن على مستوى المهمة. تريد أن تلعب لريال مدريد؟ هنا يحصل الجميع على خمس دقائق، وقد حصلت أنت على خمس دقائق".

    في اليوم التالي، واصل مورينيو انتقاداته في التدريبات واستبعد ليون من التشكيلة التي ستواجه أوكسير، واستدعى بدلاً منه اللاعب الشاب خوان كارلوس. "استدار وسأله: 'كم عمرك؟' قال الصبي 19 عاماً. 'هل تريد أن تلعب لريال مدريد؟' تابع مورينيو، راغباً في إرسال رسالة.

    بينما حافظ ليون دائمًا على احترافه، توضح هذه الكشوفات مدى السرعة التي تغيرت بها نظرة مورينيو إلى الجناح، من لاعب واعد إلى قصة تحذيرية في غضون أسابيع.

  • Villarreal CF v SD Eibar - La Liga SantanderGetty Images Sport

    ليون يزعم أن مورينيو منع عروض تشيلسي ومانشستر سيتي

    في مقابلة منفصلة مع Onda Cero، كشف ليون أن مورينيو لم يكتفِ بإبعاده عن التشكيلة الأساسية في ريال مدريد، بل منعه أيضًا من الرحيل. وقال: "تلقيت عروضًا أخرى من مانشستر سيتي وتشيلسي وميلان. أراد البعض التعاقد معي في الشتاء، لكن مورينيو لم يسمح لي بالرحيل".

    في ذلك الوقت، كان مانشستر سيتي وتشيلسي من بين عدة أندية كبرى تتابع ليون، الذي اكتسب شهرة باعتباره أحد ألمع المواهب الإسبانية في مركز الجناح بفضل أدائه المتميز مع خيتافي. عدم قدرته على الانتقال، إلى جانب فرصه المحدودة في ريال مدريد، أعاق تقدمه وأدى إلى سنوات من الركود قبل أن يحيي مسيرته في إيبار ومورسيا.

    عندما يتذكر تلك الفترة، كان نبرة ليون حنونة أكثر منها مريرة. "هل مورينيو مدرب جيد؟ إنه محفز جيد، خاصة في البداية. عندما يصل، تصدق رسالته. تصدقها"، قال. عندما سُئل عما إذا كان يفتقد مدربه القديم، ضحك ليون: "ماذا لو افتقدنا فنجان قهوة؟ لا. ليس هناك مشكلة، هو بخير في البرتغال وأنا في مورسيا".

    قد تكون فترة ليون في ريال مدريد قصيرة الأمد، لكن تأملاته تكشف الجانب الإنساني لعصر هيمنت عليه شدة مورينيو. ليون، الجناح الأيمن الموهوب ذو الموهبة الفنية والإبداعية، أصبح أحد العديد من اللاعبين الذين كافحوا للتكيف مع بيئة المدرب البرتغالي الصارمة والموجهة نحو النتائج. تعكس كلماته النضج الواضح الذي يعيشه، وتذكرنا كيف يتجاوز اللاعبون والمدربون في كثير من الأحيان العواصف التي كانت تحددهم في الماضي.