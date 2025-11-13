"لقد سامحته" .. لاعب ريال مدريد السابق ينهي خلافه مع مورينيو بسبب أزمة "زيدان ومارادونا"

تحدث لاعب ريال مدريد السابق عن علاقته الصعبة مع المدرب مورينيو خلال الفترة التي قضياها معًا في سانتياجو برنابيو، بعد أكثر من 14 عامًا على خلافهما الشهير. في حديثه لبرنامج El Cafelito، عاد لاعب وسط ريال مورسيا الحالي إلى الجدل الذي اندلع عندما قلل مورينيو علنًا من أهميته للفريق بتصريح قاسي قارنه بشكل سلبي بزيدان ومارادونا.

قال مورينيو في ذلك الوقت عندما سُئل عن سبب عدم اختيار ليون للمشاركة في مباراة دوري أبطال أوروبا ضد أوكسير: "يبدو أن الناس يتحدثون عن زيدان أو مارادونا. قبل يومين كان يلعب في خيتافي". أثارت هذه التصريحات ضجة كبيرة على الفور، وحولت ليون إلى رمز لنهج مورينيو الصارم، وأثارت جدلاً واسعاً بين مشجعي ريال مدريد.

ليون، الذي انضم إلى ريال مدريد في عام 2010 مقابل 10 ملايين يورو بعد فترة رائعة في خيتافي، رأى فرصه تتلاشى بسرعة. لم يشارك سوى في 14 مباراة تحت قيادة مورينيو قبل أن يتم إعارته ويعود في النهاية إلى خيتافي. لكن على الرغم من خيبة الأمل، يؤكد اللاعب أنه لا يشعر بضغينة تجاه مدربه السابق.