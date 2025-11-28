"لم نحاول حتى!".. بيب جوارديولا ينتقد لاعبي مانشستر سيتي بسبب الهزيمة أمام باير ليفركوزن

كانت هزيمة الثلاثاء أمام ليفركوزن هي المرة الأولى التي يخسر فيها مانشستر سيتي مباراة على أرضه في دوري أبطال أوروبا في مرحلة الدوري منذ هزيمته 2-1 أمام ليون في سبتمبر 2018. احتفظ المدرب بنيكو جونزاليس فقط في التشكيلة الأساسية من المباراة السابقة ضد نيوكاسل، ووضع أفضل هداف الفريق إرلينج هالاند بالإضافة إلى لاعبيه الأكثر خبرة مثل فيل فيل فودين وروبن دياش وبرناردو سيلفا على مقاعد البدلاء، بعد المباراة مباشرة، اعترف بأنه أجرى تغييرات كثيرة.

وقال في ذلك الوقت: "أنا أتحمل المسؤولية، لكنني رأيتهم وأحب أن يشارك الجميع. عندما تكون لاعب كرة قدم ولا تلعب لمدة خمس أو ست أو سبع مباريات، يكون الأمر صعبًا، لكن ربما كان ذلك أكثر من اللازم. أحب دائمًا أن أكون لطيفًا جدًا وأشرك الجميع لأنني أشعر أنه بعد فترة التوقف الدولية، هناك مباريات كل ثلاثة أو أربعة أيام ولا يوجد إنسان يمكنه تحمل ذلك. كنا في ملعبنا، وفي وضع جيد في دوري أبطال أوروبا".. وفكرت: "لنجرب ونحتفظ بأسلحتنا على مقاعد البدلاء، لم ينجح الأمر وعلينا أن نتقبل ذلك".

ومع ذلك، تحدث المدرب يوم الجمعة قبل مباراة سيتي المقبلة ضد ليدز يونايتد، وقرر انتقاد لاعبيه بسبب طريقة تعاملهم مع المباراة.