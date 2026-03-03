Goal.com
مباشر
Pep Guardiola Erling HaalandGetty
Richard Martin

ترجمه

بيب جوارديولا يقدم تحديثًا جديدًا عن إصابة إرلينج هالاند، بينما يترقب مانشستر سيتي بقلق مشاركة مهاجمه النجم في مباراة نوتنغهام فورست

قدم بيب جوارديولا آخر المستجدات حول إصابة إرلينج هالاند، في الوقت الذي يترقب فيه مانشستر سيتي عودة هدافه الأول إلى الملاعب قبل مواجهة نوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأربعاء. تعرض هالاند لإصابة طفيفة في الركبة خلال التدريبات يوم الخميس الماضي، مما أدى إلى غيابه عن المباراة التي فاز فيها فريقه 1-0 على ليدز يونايتد. كان مشاركة هالاند في المباراة ضد فورست، الذي يعاني من صعوبات، موضوع النقاش الرئيسي قبل المباراة.

  • إصابة هالاند تأتي في لحظة حاسمة

    على الرغم من تباطؤ معدل أهداف هالاند منذ بداية العام مقارنة ببداية الموسم، إلا أنه لا يزال يلعب دوراً حاسماً في عودة مانشستر سيتي إلى تحقيق النتائج الجيدة. ساعد النرويجي برناردو سيلفا في تسجيل هدف التعادل، ثم سجل ركلة الجزاء الحاسمة في الفوز 2-1 على ليفربول في فبراير، وسجل هدفًا في الفوز 3-0 على فولهام، ثم لعب دورًا في الفوز 2-1 على نيوكاسل بأداء نشط أكد التحسينات التي أدخلها على لعبه الشامل.

    على الرغم من فوز مانشستر سيتي على ليدز بفضل هدف زميله المهاجم أنطوان سيمينيو، إلا أن إصابة هالاند تأتي في مرحلة حاسمة من الموسم، حيث يتبقى 10 مباريات في سباق اللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع أرسنال، كما يتعين على مانشستر سيتي خوض مباراة الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي في نيوكاسل، ونهائي كأس كاراباو في أرسنال، ومباراة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد قبل فترة التوقف الدولية.

    • إعلان

  • هاالاند "يشعر بتحسن كبير"

    وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي: "إنه يشعر بتحسن كبير، لكننا لم نتدرب أمس واليوم لدينا تدريب. سنقرر اليوم..."

الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي
نوتنجهام فوريست crest
نوتنجهام فوريست
فورست
0