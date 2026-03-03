بيب جوارديولا يقدم تحديثًا جديدًا عن إصابة إرلينج هالاند، بينما يترقب مانشستر سيتي بقلق مشاركة مهاجمه النجم في مباراة نوتنغهام فورست

على الرغم من تباطؤ معدل أهداف هالاند منذ بداية العام مقارنة ببداية الموسم، إلا أنه لا يزال يلعب دوراً حاسماً في عودة مانشستر سيتي إلى تحقيق النتائج الجيدة. ساعد النرويجي برناردو سيلفا في تسجيل هدف التعادل، ثم سجل ركلة الجزاء الحاسمة في الفوز 2-1 على ليفربول في فبراير، وسجل هدفًا في الفوز 3-0 على فولهام، ثم لعب دورًا في الفوز 2-1 على نيوكاسل بأداء نشط أكد التحسينات التي أدخلها على لعبه الشامل.

على الرغم من فوز مانشستر سيتي على ليدز بفضل هدف زميله المهاجم أنطوان سيمينيو، إلا أن إصابة هالاند تأتي في مرحلة حاسمة من الموسم، حيث يتبقى 10 مباريات في سباق اللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع أرسنال، كما يتعين على مانشستر سيتي خوض مباراة الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي في نيوكاسل، ونهائي كأس كاراباو في أرسنال، ومباراة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد قبل فترة التوقف الدولية.