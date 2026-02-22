بيب جوارديولا يطلب من نجوم مانشستر سيتي الاستمتاع بالحياة مع "الكثير من الكايبيرينها والدايكيري" بعد تقليص الفارق مع أرسنال

سجل نيكو أورايلي هدفين ليقود مانشستر سيتي إلى الفوز على نيوكاسل بثلاثة أهداف في ملعب الاتحاد ويستغل تعثر أرسنال في مباراة منتصف الأسبوع ضد ولفرهامبتون. الآن، لا يفصل بين الفريقين سوى نقطتين في صدارة الترتيب قبل مباراة ديربي شمال لندن يوم الأحد في ملعب الإمارات.

أبرز أورايلي أهمية الفوز بعد المباراة، حيث قال لشبكة TNT Sports: "أنا في غاية السعادة الليلة. كان الفوز هو أهم شيء لتقليص الفارق وممارسة أكبر قدر ممكن من الضغط. كما أنني سعيد جدًا بالهدفين. إن الفوز بشيء كهذا هو حلم لي. لا يزال هناك الكثير من المباريات المتبقية. علينا أن نخوض كل مباراة على حدة. أنا أستمتع بكل لحظة وأستوعب كل شيء. نحن نؤمن دائمًا بأننا قادرون على الفوز بالمباريات. حصلنا على أسبوع راحة، لذا تمكنا من الاستعداد جيدًا لهذه المباراة. علينا فقط أن نواصل المسيرة".