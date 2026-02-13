بيب جوارديولا يرد على تصريحات سير جيم راتفليف، المالك المشارك لمانشستر يونايتد، بشأن الهجرة

رد جوارديولا على تعليقات راتكليف، التي أصدر بشأنها ما يشبه الاعتذار، حيث أقر بمسؤوليته عن "إهانة بعض الأشخاص" فقط.

الآن، يؤكد الكتالوني أن التعددية الثقافية لا يمكن إلا أن تثري المجتمع والثقافة.

وقال للصحفيين قبل مباراة مانشستر سيتي مع سالفورد سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الأسبوع: "الجميع يريد حياة أفضل. كل شخص يريد أن يكون لديه منظور لمستقبل أفضل لنفسه ولعائلته وأصدقائه. أحيانًا تأتي الفرص في المكان الذي ولدت فيه والمكان الذي تذهب إليه.

لهذا السبب، فإن المكان الذي ولدت فيه لا يحدث فرقًا.

"معظم الناس يهربون من بلدانهم بسبب المشاكل التي تعاني منها، وليس لأنهم يريدون المغادرة.

كلما تقبلنا الثقافات الأخرى، تقبلناها حقًا، كلما كان لدينا مجتمع أفضل - لا أشك في ذلك أبدًا".