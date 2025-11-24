"شعرت بالخجل والإحراج مما حدث" .. جوارديولا بعد حادثة المصور: لست شخصًا مثاليًا، ولكن!

تلقى مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا خسارة مفاجئة أمام نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-1، في المواجهة التي أقيمت على ملعب سانت جيمس بارك ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاءت المباراة مثيرة منذ دقائقها الأولى، إذ تبادل الفريقان السيطرة والفرص وسط إيقاع سريع وهجمات متبادلة، إلى أن تمكن هارفي بارنز من منح أصحاب الأرض التقدم في الدقيقة 64 بتسديدة قوية أنهت حالة التعادل.

ولم يتأخر رد السيتي كثيرًا، حيث أدرك روبن دياش التعادل بعد ثلاث دقائق فقط إثر تمريرة مميزة من جيريمي دوكو، أعادت الأمل للفريق السماوي.

لكن بارنز عاد ليخطف الأضواء مجددًا حين سجل هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 70، ليعيد الأفضلية لنيوكاسل. وبعد مراجعة الهدف بتقنية الفيديو للتأكد من عدم وجود تسلل، تم احتسابه رسميًا.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 22 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع نيوكاسل يونايتد رصيده إلى 15 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع عشر، محققًا فوزًا ثمينًا على حامل اللقب.