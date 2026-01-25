Getty
"لم يخرق عقدًا قط".. آخر المستجدات حول مستقبل بيب جوارديولا في مانشستر سيتي بعد أنباء الرحيل!
عقد جوارديولا: ساري حتى عام 2027
بعد أن غزا إسبانيا وألمانيا، وتذوق نجاح دوري أبطال أوروبا على طول الطريق، انتقل جوارديولا إلى إنجلترا في عام 2016. وسيكمل عقدًا من الخدمة المخلصة في النصف الأزرق من مانشستر.
وهو مرتبط بشروط تعاقدية حتى عام 2027، ولكن هناك تكهنات برحيله المبكر، وكان موسم 2025-26 موسمًا صعبًا آخر لمانشستر سيتي، بعد فشله في تحقيق أي إنجازات كبيرة في الموسم الماضي.
ومع ذلك، لا يزال الفريق ينافس على الألقاب في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس كاراباو وكأس الاتحاد الإنجليزي، وهناك احتمال كبير أن يتعزز سجل جوارديولا اللامع خلال الأشهر المقبلة.
هل سيغادر جوارديولا في صيف 2026؟
يبقى أن نرى ما سيحمله الصيف، حيث يُقال إن المدرب البالغ من العمر 55 عامًا - الذي لا يطلب سوى الأفضل من نفسه ومن حوله - يفكر في خياراته.
هناك تقارير تفيد بأن مانشستر سيتي يضع خططًا طارئة - قد تشمل المدرب السابق لتشيلسي واليد اليمنى السابقة لجوارديولا، إنزو ماريسكا.
قد يساعد النجاح الملموس في عام 2026 في الحفاظ على حماس جوارديولا وإعادته لموسم آخر على الأقل مع مانشستر سيتي، وسيُسمح له بتحديد ما سيحدث بعد ذلك، بعد أن فاز بـ 18 لقبًا مع البلوز.
جاء في تحديث من مانشستر إيفنينج نيوز: "لن يتحدد مستقبل جوارديولا بناءً على نتائج الفريق ما لم يكن هناك انهيار مذهل. لديه الكثير من الرصيد، لذا سيكون قادرًا على الرحيل عندما يختار ذلك".
تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من صعوبة شهر يناير بالنسبة لمانشستر سيتي، إلا أنه لا يزال في المنافسة في جميع المسابقات الأربع، وهو ما لم يكن ممكنًا في الشتاء الماضي.
وأضافت الصحيفة: "حتى أن بعض المعلقين توقعوا رحيل جوارديولا هذا الأسبوع واستبداله بإنزو ماريسكا قبل مباراة وولفرهامبتون، مما يثبت مرة أخرى مدى الضجة التي تحيط بمستقبل المدرب وقلة المعلومات المتوفرة عنه، لا يزال هناك اعتقاد سائد لدى الكثيرين بأنه سيغادر هذا الصيف، على الرغم من أنك تتساءل، كما هو الحال مع الضجة السابقة، عما إذا كانت هذه الأخبار تأتي من أشخاص من أندية أخرى يأملون في ذلك أكثر من أنهم يؤمنون به حقًا. لم يخرق المدرب عقده أبدًا في مسيرته المهنية، وينتهي عقده الحالي في عام 2027".
توقعات جوارديولا: نجم مانشستر سيتي السابق يتوقع عودته الموسم المقبل
التقى GOAL مؤخرًا بالمدافع السابق لمانشستر سيتي باكاري سانيا وسأناه عما إذا كان يتوقع أن يظل جوارديولا على رأس الفريق في موسم 2026-27.
قال الفرنسي، في معرض حديثه عن الصعوبات الأخيرة في تحقيق نتائج إيجابية: "أعتقد أنه سيظل. بالطبع سنشتكي من أن مانشستر سيتي لا يلعب بأسلوبه المعهود هذا الموسم، لكنهم وضعوا معايير عالية جدًا من خلال نجاحهم على مدى خمس سنوات - حيث فازوا بكل شيء. من الغريب أن تسمع عن خسارة مانشستر سيتي. الأمر أشبه بالمستحيل".
"الآن، غادر بعض اللاعبين ويحتاج إلى بناء الفريق من جديد. غادر أعضاء مجلس الإدارة، لذا فهو سيتي جديد. لكنه سيتي يحتل المركز الثاني في الدوري. جودة اللاعبين جيدة جدًا وهم فريق لن يستسلم. أعلم أن بيب جوارديولا سيضغط على اللاعبين ويجعلهم يؤمنون بأنهم قادرون على اللحاق بالركب. لن يستسلموا وسيضغطون على آرسنال حتى نهاية الموسم. لن أستبعد سيتي".
إنفاق يناير: مانشستر سيتي يتنافس على عدة جبهات
يحاول جوارديولا اللحاق بميكيل أرتيتا - أحد مساعديه السابقين في الاتحاد - في سباق مثير على لقب الدوري الإنجليزي . لا يزال مانشستر سيتي يحاول، وقد أنفق مرة أخرى في فترة الانتقالات في يناير، مما سمح بإضافة عمق إلى تشكيلته التي ستسمح بمواصلة المنافسة على الألقاب على عدة جبهات.
