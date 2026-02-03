مقارنًا الوضع مع منافسيه .. بيب جوارديولا يسخر من إنفاقات مانشستر سيتي في الميركاتو الشتوي

أحدث سيتي ضجة كبيرة بتعاقده مع سيمينيو من بورنموث مقابل 64 مليون جنيه إسترليني في أوائل يناير، وتابع ذلك بضم جيهي مقابل 20 مليون جنيه إسترليني لتعزيز دفاعه بعد خسارة روبن دياش وجوسكو جفارديول وجون ستونز بسبب الإصابة. وبلغ إجمالي إنفاق مانشستر سيتي خلال فترات الانتقالات الثلاث الماضية 485 مليون جنيه إسترليني.

كما أعاد النادي سفير نيبن من إعارته إلى ميدلزبره، بينما غادر كالفين فيليبس على سبيل الإعارة إلى شيفيلد يونايتد. واسترد مانشستر سيتي بعض الأموال التي أنفقها ببيع أوسكار بوب إلى فولهام مقابل 27 مليون جنيه إسترليني.

وأنفق مانشستر سيتي أعلى مبلغ في فترة الانتقالات الشتوية في الدوري الإنجليزي الممتاز، تلاه كريستال بالاس الذي أنفق 83 مليون جنيه إسترليني على برينان جونسون ويورجن ستراند لارسن.

في اليوم التالي لإغلاق فترة الانتقالات، سُئل جوارديولا عما إذا كان المدير الرياضي لمانشستر سيتي، هوجو فيانا، يستحق المزيد من التقدير لإنجازه صفقات سيمينيو وجوي، وأعطى المدرب إجابة غير متوقعة.