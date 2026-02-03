Goal.com
مباشر
Manchester City Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport
GOAL

مقارنًا الوضع مع منافسيه .. بيب جوارديولا يسخر من إنفاقات مانشستر سيتي في الميركاتو الشتوي

صرح بيب جوارديولا بسخرية أنه يتمنى أن ينفق مانشستر سيتي المزيد من الأموال بعد أن أنفق 84 مليون جنيه إسترليني (114 مليون دولار) في فترة الانتقالات الشتوية في يناير على مارك جيهي وأنطوان سيمينيو.

صرح بيب جوارديولا بسخرية أنه يتمنى أن ينفق مانشستر سيتي المزيد من الأموال بعد أن أنفق 84 مليون جنيه إسترليني (114 مليون دولار) في فترة الانتقالات الشتوية في يناير على مارك جيهي وأنطوان سيمينيو.

وقد استثمر سيتي في لاعبين جدد أكثر من أي نادٍ آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية على التوالي في فترة الانتقالات الشتوية، لكن جوارديولا حرص على الإشارة إلى أن ستة فرق أنفقت صافي إنفاق أعلى خلال السنوات السبع الماضية.

  • أنفق مانشستر سيتي 485 مليون جنيه إسترليني في آخر ثلاث فترات انتقالات

    أحدث سيتي ضجة كبيرة بتعاقده مع سيمينيو من بورنموث مقابل 64 مليون جنيه إسترليني في أوائل يناير، وتابع ذلك بضم جيهي مقابل 20 مليون جنيه إسترليني لتعزيز دفاعه بعد خسارة روبن دياش وجوسكو جفارديول وجون ستونز بسبب الإصابة. وبلغ إجمالي إنفاق مانشستر سيتي خلال فترات الانتقالات الثلاث الماضية 485 مليون جنيه إسترليني.

    كما أعاد النادي سفير نيبن من إعارته إلى ميدلزبره، بينما غادر كالفين فيليبس على سبيل الإعارة إلى شيفيلد يونايتد. واسترد مانشستر سيتي بعض الأموال التي أنفقها ببيع أوسكار بوب إلى فولهام مقابل 27 مليون جنيه إسترليني.

    وأنفق مانشستر سيتي أعلى مبلغ في فترة الانتقالات الشتوية في الدوري الإنجليزي الممتاز، تلاه كريستال بالاس الذي أنفق 83 مليون جنيه إسترليني على برينان جونسون ويورجن ستراند لارسن.

    في اليوم التالي لإغلاق فترة الانتقالات، سُئل جوارديولا عما إذا كان المدير الرياضي لمانشستر سيتي، هوجو فيانا، يستحق المزيد من التقدير لإنجازه صفقات سيمينيو وجوي، وأعطى المدرب إجابة غير متوقعة.

    • إعلان
  • Pep Guardiola(C)Getty Images

    جوارديولا: أتمنى أن ينفق النادي المزيد من المال

    وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي: "أنا حزين ومستاء قليلاً لأن إنفاقنا الصافي في السنوات الخمس الماضية جعلنا في المرتبة السابعة في الدوري الإنجليزي الممتاز. أريد أن أكون الأول، لذا لا أفهم لماذا لم ينفق النادي المزيد من المال!. لذلك، أنا غاضب قليلاً منهم. لكن الوضع الذي كنا فيه في الماضي كان بسبب إنفاقنا الكثير، والآن يتعين على الفرق الستة الأخرى الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي لأنها أنفقت أكثر في السنوات الخمس الماضية".

    وأضاف: "هذه حقيقة، وليست رأيًا. يمكنك القول إن الرأي هو ما إذا كنا قد لعبنا جيدًا أو سيئًا ضد توتنهام. لذا يمكننا أن نتفق أو نختلف، لكن هذه هي الحقائق، لذا حظًا سعيدًا للفرق الستة التي تتقدم علينا في الإنفاق الصافي خلال السنوات الخمس الماضية. هيا بنا، أنا في انتظاركم".

  • مانشستر يونايتد يتصدر جدول الإنفاق الصافي لخمس سنوات

    يشير جوارديولا إلى جدول جديد تم إصداره أظهر أن مانشستر يونايتد لديه أعلى صافي إنفاق على مدى السنوات الخمس الماضية، والذي تم حسابه بـ-684.6 مليون جنيه إسترليني.

    وجاء آرسنال في المرتبة الثانية بـ-675.7 مليون جنيه إسترليني، وتشيلسي في المرتبة الثالثة بـ-662 مليون جنيه إسترليني، تلاه توتنهام بـ-578.8 مليون جنيه إسترليني، ونيوكاسل بـ-430.6 مليون جنيه إسترليني، وليفربول بـ423.7 مليون جنيه إسترليني.

    فيما احتل مانشستر سيتي المرتبة السابعة بـ-397.7 مليون جنيه إسترليني.

  • Carabao Cup trophyGetty Images

    مانشستر سيتي يقترب من نهائي كأس كاراباو

    يستضيف مانشستر سيتي فريق نيوكاسل يوم الأربعاء في مباراة الإياب من نصف نهائي كأس كاراباو، متقدمًا بنتيجة 2-0 في الذهاب.

    وقد فاز فريق جوارديولا باللقب أربع مرات متتالية بين عامي 2018 و2021، لكنه لم يصل إلى النهائي منذ ذلك الحين.

    وقال المدرب إنه سينتظر ليرى ما إذا كان ريان شرقي سيكون جاهزًا بعد تعرضه لإصابة في التعادل 2-2 مع توتنهام يوم الأحد. وكشف أيضًا أن روبن دياش عاد إلى التدريبات بعد تعرضه لإصابة عضلية في بداية العام، لكن جيريمي دوكو لم يستأنف التدريبات بعد بعد إصابته في ربلة الساق ضد جلطة سراي.

    وأضاف جوارديولا: "لدينا فرصة للوصول إلى النهائي الخامس لنا في عشر سنوات في كأس كاراباو. بالطبع كانت النتيجة جيدة في مباراة الذهاب. أفضل أن نبدأ بنتيجة 2-0، لكنني أعرف جيدًا إيدي هاو والمرات العديدة التي لعبنا فيها ضد نيوكاسل، وفخرهم بكونهم فريقًا في دوري أبطال أوروبا، لذا علينا أن نكون مستعدين ونرى كيف يتعافى اللاعبون بعد مباراة صعبة مع توتنهام. نريد أن نلعب مبارياتنا من أجل جماهيرنا ومشجعينا ونحاول الوصول إلى ويمبلي في مارس".

كأس رابطة المحترفين
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي
نيوكاسل يونايتد crest
نيوكاسل يونايتد
نيوكاسل
0