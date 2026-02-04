Goal.com
Peter McVitie و علي سمير

هاجم إدارة ترامب .. بيب جوارديولا : ما يحدث في فلسطين "إبادة جماعية" ومشكلة تخص البشر جميعًا

وصف ما يجري في فلسطين بـ"الإبادة الجماعية"

شن بيب جوارديولا هجوماً لاذعاً على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب وفاة رينيه جود والممرضة أليكس بريتي على يد عملاء وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE). 

وقدم مدرب مانشستر سيتي دفاعاً حماسياً عن حقوق الإنسان خلال مؤتمر صحفي، كاسراً صمته المعتاد لإدانة "الإبادة الجماعية" في فلسطين والمطالبة بالتعاطف مع المهاجرين الذين يعبرون القناة الإنجليزية.

  • جوارديولا يدين عمليات القتل "غير المبررة" في الولايات المتحدة

    أصدر جوارديولا إدانة شديدة اللهجة للأعمال الأخيرة التي قامت بها وكالة الهجرة والجمارك (ICE) في الولايات المتحدة، متحديًا بشكل مباشر سياسات ترامب. وتحدث المدرب الكتالوني بانفعال واضح، مشيرًا إلى الوفيات المروعة لرينيه جود وأليكس بريتي، ممرضة العناية المركزة، اللذين قُتلا خلال عمليات وكالة الهجرة والجمارك.

    وأشار جوارديولا إلى التناقض الحاد بين قيم الرعاية والوحشية التي اتسمت بها الحادثة، متسائلاً كيف يمكن لأي إدارة أن تبرر مثل هذا العنف. 

    وقال جوارديولا: "انظروا إلى ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قُتلت رينيه جود و[ممرضة العناية المركزة] أليكس بريتي". "تخيلوا أن خمسة أو ستة أشخاص من الخدمة الصحية الوطنية (NHS) يحيطون به، ويطلقون عليه 10 رصاصات. أخبروني كيف يمكنكم الدفاع عن ذلك؟"

    وأشار مدرب مانشستر سيتي، الذي كان غالبًا ما يتردد في الانخراط في النقاشات السياسية خلال فترة عمله في إنجلترا، إلى أن ظهور هذه المظالم جعل الصمت مستحيلًا. وأضاف: "اليوم يمكننا رؤية ذلك، بينما لم نكن نراه من قبل. هذا يؤلمني. لو كان الأمر معكوسًا، لكان يؤلمني أيضًا. أنا آسف، سأقف في وجه ذلك، وسأكون دائمًا هناك. دائمًا. قتل آلاف الأبرياء؟ هذا يؤلمني. الأمر ليس أكثر تعقيدًا من ذلك".

  • Manchester City v Galatasaray A.S. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    "الإبادة الجماعية في فلسطين" والصراعات العالمية

    وتجاوز جوارديولا نطاقه خارج الولايات المتحدة، وألقى خطابًا قويًا حول حالة الصراع العالمي، ووصف بشكل خاص الوضع في غزة بأنه "إبادة جماعية". وأعرب عن إحباطه الشديد من أن العالم غالبًا ما يختار أن يغض الطرف عن المعاناة، على الرغم من انتشار المعلومات واللقطات الحية لها.

    وقال: "لم يسبق أبدًا في تاريخ البشرية أن كانت المعلومات أمام أعيننا بشكل أوضح مما هي عليه الآن - الإبادة الجماعية في فلسطين، وما حدث في أوكرانيا، وما حدث في روسيا، وما جرى في جميع أنحاء العالم - في السودان، وفي كل مكان".

    "ماذا حدث أمامنا؟ هل تريدون رؤيته؟ إنها مشاكلنا كبشر. إنها مشاكلنا".

    بالنسبة لجوارديولا، تتجاوز هذه القضية الولاء السياسي وتضرب في صميم الإنسانية الأساسية. تحدث عن الألم العميق الذي يشعر به عند مشاهدة صور العائلات التي دمرتها الحرب. "لا أستطيع أن أتخيل كيف يمكن لأي شخص ألا يشعر بذلك، عندما ترى الصور كل يوم، الآباء والأمهات والأطفال، وما حدث لهم، وحياتهم التي دمرت، ولا يشعر الناس بقليل من التعاطف؟".

  • كسر حاجز الصمت حول الرقابة على وسائل الإعلام

    عندما سأله موقع "ذا أثلتيك" عن سبب شعوره بالحاجة إلى التحدث الآن، وجه جوارديولا الأضواء مرة أخرى إلى غرفة الإعلام. وأعرب عن دهشته وتقديره لأن أحد الصحفيين قد تطرق أخيرًا إلى هذا الموضوع، مما يشير إلى وجود ثقافة الصمت في تغطية أخبار كرة القدم فيما يتعلق بالقضايا الجيوسياسية.

    وقال جوارديولا: "أنا أقدر ذلك لأنها المرة الأولى منذ 10 سنوات التي يسألني فيها صحفي عن هذا الموضوع. يبدو أنكم [وسائل الإعلام] غير مسموح لكم بالقيام بذلك في عملكم، لا أعرف. ولكن هناك من يشاهد الصور من جميع أنحاء العالم، والحروب، فمن لا يتأثر بذلك؟ إنها ليست مسألة صواب أو خطأ".

  • Manchester City v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    التعاطف مع المهاجرين

    كما تطرق مدير المدينة إلى قضية الهجرة الداخلية، عقب تقرير نشرته قناة بي بي سي نيوز يفيد بأن أكثر من 900 مهاجر عبروا القناة في قوارب صغيرة في شهر يناير وحده. في ظل مناخ يتسم بخطاب معادٍ بشكل متزايد تجاه الهجرة، حث غوارديولا على اتباع نهج إنساني يعطي الأولوية لإنقاذ الأرواح على حساب تحقيق مكاسب سياسية.

    وأكد قائلاً: "الأشخاص الذين يضطرون إلى القيام بذلك، والهروب من بلدانهم، والذهاب إلى البحر ثم ركوب قارب لإنقاذهم - لا تسألوا عما إذا كان ذلك صوابًا أم خطأً، بل أنقذوه. إن الأمر يتعلق بإنسان".

    واختتم حديثه بمناشدة للتعاطف، مشيرًا إلى أن الحفاظ على الحياة يجب أن يكون الأساس الأساسي للمجتمع. "بعد أن نتفق، يمكننا أن ننتقد، لكن الجميع على حق، كل شخص لديه فكرة وعليه أن يعبر عنها. الناس يموتون، عليك أن تساعدهم. حماية الإنسان والحياة البشرية هي الشيء الوحيد الذي نملكه".

