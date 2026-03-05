بيب جوارديولا المحبط يقدم تقييماً صريحاً من كلمتين بعد أن سأل مراسل صحفي مدرب مانشستر سيتي بجرأة عما "يمكن أن يفعله فريقه بشكل أفضل" بعد التعادل المكلف مع نوتنغهام فورست

في حديثه إلى BBC Sport بعد صافرة النهاية، قدم جوارديولا، الذي بدا غاضبًا بشكل واضح، إجابة مقتضبة عندما سأله الصحفيون عما كان بإمكان فريقه تحسينه لضمان حصد النقاط الثلاث. أجاب الكاتالوني بقتامة: "تسجيل الأهداف".

وتابع: "بشكل عام، كان هناك الكثير من الأشياء الجيدة. كنت أرغب في تقليل عدد الأهداف التي استقبلتها شباكنا، لكن الأمر لا يتعلق بتحليل إجراء معين. أنا لا ألوم لاعبي فريقي أبدًا. لقد بذلنا قصارى جهدنا، وحصلنا على فرص في النهاية وفي الشوط الأول. كان الزخم في صالحنا. لكن هناك دائمًا ما يحدث، ولم نتمكن من الفوز".