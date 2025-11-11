بيان شديد اللهجة ضد برشلونة .. استبعاد لامين يامال من قائمة منتخب إسبانيا لمواجهة جورجيا وتركيا

أصدر الاتحاد الإسباني بيانًا رسميًا أكد خلاله استبعاد نجم برشلونة، لامين يامال، من قائمة المنتخب الإسباني التي ستواجه جورجيا وتركيا خلال التوقف الدولي الجاري.

وحمل البيان لهجة شديدة اللهجة ضد برشلونة وتصرفه المفاجئ مع اللاعب الشاب، مؤكدًا استياء وصدمة الجهاز الطبي للمنتخب من خضوع يامال لإجراء علاجي في اليوم الأول لمعسكر لا روخا دون التنسيق معه.

وجاء في البيان "تود الخدمات الطبية للاتحاد الإسباني لكرة القدم أن تعرب عن دهشتها وانزعاجها بعد أن علمت في الساعة 13:47 من يوم الاثنين 10 نوفمبر، وهو يوم بدء المعسكر التدريبي الرسمي مع المنتخب الوطني، أن اللاعب لامين يامال قد خضع لعملية جراحية بالترددات الراديوية لعلاج ألم في العانة في صباح ذلك اليوم نفسه.

"تم إجراء هذا الإجراء دون إخطار مسبق للطاقم الطبي للمنتخب الوطني، ولم يتم الاطلاع على التفاصيل إلا من خلال تقرير ورد في الساعة 22:40 من الليلة الماضية، والذي أشار إلى توصية طبية بالراحة لمدة 7-10 أيام.

"نظراً لهذه الحالة، وإعطاء الأولوية في جميع الأوقات لصحة وسلامة ورفاهية اللاعب، اتخذ الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم قراراً بإعفاء اللاعب من الاستدعاء الحالي. نحن على ثقة من أنه سيتعافى جيداً ونتمنى له الشفاء العاجل والكامل".