بيانات ضخمة تكشف معضلة ألونسو: ريال مدريد "المتصدر الحقيقي".. وبرشلونة "المحظوظ" يستحق "المركز الثاني"!

وفقاً للبيانات الضخمة الخاصة بـ "Stats Perform"، يجب أن يكون ريال مدريد في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإسباني قياساً بالفرص التي صنعها وتلك التي صنعها خصومه ضده، برصيد يقارب 39 نقطة.

حسب صحيفة "آس"، فإن الإحصاءات تظهر معاناة رجال تشابي ألونسو أمام المرمى، إذ يحصل الفريق على فرص كبيرة في مبارياته بالدوري، لكن اللاعب الوحيد الذي يستجيب هو كيليان مبابي. بقية الفريق أدائهم أقل من المتوقع فيما يتعلق بعدد الأهداف، وهذا الأمر يؤثر عليهم في جدول الترتيب.

ومع ذلك، فإن برشلونة يتفوق بفارق كبير عما "يجب أن يكون"، حيث تشير الإحصائيات المتقدمة إلى أنه يجب أن يحمل رقماً أسوأ مما يمتلكه حالياً، وأنه يجب أن يكون في المركز الثاني برصيد 36 نقطة.