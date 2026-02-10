Getty Images Sport
بول سكولز يعترف بأنه "يحب" أن يوقع مانشستر يونايتد مع نجم توتنهام "الغاضب"
لعب روميرو 152 مباراة مع توتنهام منذ انضمامه إلى النادي قادمًا من أتالانتا في عام 2021، وسجل ستة أهداف وساعد النادي في الفوز بلقب الدوري الأوروبي. وقام اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا مؤخرًا بتجديد عقده حتى نهاية موسم 2028-29، لكنه ألمح بقوة إلى أنه أصبح غير راضٍ عن طريقة إدارة النادي بعد تعادل توتنهام 2-2 مع مانشستر سيتي في 1 فبراير، حيث اضطر إلى الخروج في الشوط الأول.
في منشور مثير على Instagram، كتب روميرو: "بذل جميع زملائي في الفريق جهدًا كبيرًا أمس، كانوا رائعين. أردت أن أكون متاحًا لمساعدتهم على الرغم من أنني لم أكن أشعر أنني على ما يرام، خاصة وأننا لم يكن لدينا سوى 11 لاعبًا متاحًا - أمر لا يصدق ولكنه حقيقي ومخزٍ. سنستمر في الظهور وتحمل المسؤولية لتغيير هذا الوضع، والعمل الجاد والبقاء معًا. كل ما تبقى هو شكركم جميعًا على وجودكم ودعمكم المستمر لنا، أيها المشجعون".
بطاقة حمراء متهورة في أولد ترافورد
على الرغم من انفعاله، أبقى فرانك روميرو في التشكيلة الأساسية لفريق توتنهام في رحلته إلى أولد ترافورد بعد ظهر يوم السبت. لكن اللاعب الأرجنتيني الدولي لم يستمر سوى 29 دقيقة، حيث طُرد من الملعب بسبب تدخله المتهور على لاعب وسط مانشستر يونايتد كاسيميرو.
كانت هذه هي البطاقة الحمراء الرابعة في مسيرته مع توتنهام، أكثر من أي لاعب آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ وصوله إلى كرة القدم الإنجليزية، وخسر توتنهام المباراة 2-0. ومع ذلك، دافع فرانك عنه بعد المباراة.
وقال مدرب توتنهام للصحفيين: "بالنسبة لي، أعتقد أنه قائد. إنه قائد شاب ويتعلم كل يوم". "لقد قلت إنني استخدمت المثال عندما كنت في الثلاثين من عمري. كنت أعتقد أنني في قمة العالم، لكنني لم أكن قريبًا من المستوى الذي أنا عليه اليوم من حيث القيادة وفهم الأمور".
"وعندما يكون لديك لاعب يلعب بشغف وحماس كبيرين، فإن أمورًا كهذه قد تحدث. هذا لا يعني أنه لا يجب أن يتعلم من ذلك، بالطبع عليه أن يتعلم من ذلك للمضي قدمًا".
شولز: أنا أحب شخصيته!
شولز هو أيضًا من أشد المعجبين برومرو، ويشعر أنه سيكون إضافة مثالية لصفوف مانشستر يونايتد، على الرغم من سجله التأديبي. قال نجم الشياطين الحمر وإنجلترا السابق في الحلقة الأخيرة من بودكاست The Good, The Bad and The Football: "أتعلمون ماذا؟ أنا أحبه. أحب مشاهدته وهو يلعب كرة القدم.
إنه غاضب من توتنهام، أليس كذلك؟ إنه لا يريد البقاء هناك. إنه يهاجم الجماهير، ويهاجم مجلس الإدارة، أعتقد أن عقله قد انصرف قليلاً.
"لكنني سأحبه في مانشستر يونايتد. أنا أحب شخصيته."
ماذا سيحدث بعد ذلك لروميرو؟
سيغيب روميرو عن مباريات توتنهام الأربع المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب إيقافه "للعب غير النظيف". يستضيف فريق فرانك نيوكاسل مساء الثلاثاء المقبل، قبل مواجهة ديربي شمال لندن الكبير مع أرسنال ومباريات ضد فولهام وكريستال بالاس.
كما ينتظر توتنهام قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في مارس، والتي سيكون روميرو مؤهلاً للعب فيها. ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كان توتنهام سيتمكن من الخروج من النصف السفلي من جدول الدوري الإنجليزي الممتاز بدون قائده، أو ما إذا كان سيقرر البقاء مع الفريق بعد نهاية الموسم.
كما ارتبطت أسماء برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد برووميرو، الذي قد يبحث عن تحدٍ جديد بعد المشاركة في كأس العالم مع الأرجنتين هذا الصيف.
