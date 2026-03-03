Getty Images
بول سكولز يختار المدرب "المثالي" لمانشستر يونايتد ويكشف عن شكوكه الكبيرة بشأن مايكل كاريك
شولز يضع عينه على لاعب قوي في القارة بدلاً من كاريك
حدد شولز الرجل الذي يعتقد أنه المرشح "المثالي" لتولي زمام الأمور في أولد ترافورد بشكل دائم. بعد إقالة أموريم في وقت سابق من هذا العام، يقود كاريك حالياً فريق الشياطين الحمر بشكل مؤقت. في حين أن لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق قد استمتع ببداية رائعة في منصبه الجديد، يعتقد شولز أن النادي يجب أن يبحث عن شخصية أكثر شهرة على الصعيد القاري لقيادة الفريق إلى عصر جديد يبدأ هذا الصيف.
كانت فترة كاريك في المنصب مثمرة للغاية، حيث قاد مانشستر يونايتد إلى المراكز الثلاثة الأولى بستة انتصارات وتعادل واحد. وجاء انتصارهم الأخير في شكل فوز صعب 2-1 على كريستال بالاس بعد ظهر الأحد. ومع ذلك، على الرغم من هذا الانتعاش، لا يزال شولز غير مقتنع بأن زميله السابق هو الرجل المناسب لهذا المشروع طويل الأمد.
بدلاً من التمسك بالوضع الراهن، يشير اللاعب الدولي الإنجليزي السابق إلى مدرب ناجح على الساحة الدولية. قال شولز في بودكاست The Good, The Bad & The Football: "المدرب المثالي - وأقول مثالي - [كارلو] أنشيلوتي لا يزال موجودًا".
جاذبية عامل أنشيلوتي
يستعد أنشيلوتي حاليًا لقيادة المنتخب البرازيلي في كأس العالم هذا الصيف، لكن شولز يشعر بوضوح أن جاذبية مانشستر يونايتد يمكن أن تستخدم لإغراء الإيطالي الأسطوري بالعودة إلى كرة القدم النادي. وقد فاز المدرب السابق لريال مدريد وميلان بلقب الدوري في جميع الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، كما يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من ألقاب دوري أبطال أوروبا كمدرب. وهذه هي المؤهلات التي يرى شولز أنها ضرورية في بيئة أولد ترافورد المليئة بالضغوط.
وأوضح سكولز: "أعلم أنه مدرب البرازيل... إنه الشخص المثالي لمانشستر يونايتد حيث تعتقد أنه سيجعل اللاعبين يشعرون بأنهم يساوون مليون دولار. ولديه خبرة في الفوز بالألقاب. لكن السؤال هو، هل هو كبير في السن الآن؟ هذا هو الشيء الوحيد. هل هناك أي شخص آخر من هذا النوع، يتمتع بخبرة أكبر؟ إنهم بحاجة إلى شخصية قيادية".
التكتيكات مقابل سجل القيادة
سلط شولز الضوء على معضلة كلاسيكية: هل يحتاج مانشستر يونايتد إلى مدرب تكتيكي بحت أم إلى مدرب يتمتع بمهارات قوية في إدارة اللاعبين؟ وأشار إلى أولي جونار سولشاير، الذي كان يُعتبر بارعًا في إدارة غرفة الملابس، لكنه كان موضع تساؤل بشأن خبرته في الفوز بالبطولات الكبرى.
"السؤال هو: هل يمتلك مايكل الخبرة؟ أعلم أن هذا سؤال كبير، وأعلم أنه درب في الدوري الإنجليزي، لكن هذا مختلف"، تابع شولز. "هل يمكننا أن نرى مايكل يفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز؟ لا أعرف بعد، وأعتقد أن أهم شيء هو، ما نوع المدرب الذي سيبحثون عنه؟ مدرب تكتيكي أم مدير يهتم بالناس؟ أولي غونار [سولشاير] كان كذلك. لكن جميع المديرين الذين يهتمون بالناس، لديهم دائمًا مدرب رائع بجانبهم، وهو ما يمتلكه مايكل [ستيف هولاند].
"على النادي أن يقرر: هل يريد مدربًا تكتيكيًا بارعًا، وهو ما فشل فيه؟ كان أولي غونار يتمتع بمهارات إدارة اللاعبين، لكن هل كان لديه الخبرة الكافية للمضي قدمًا والفوز بلقب؟ سيُطرح السؤال نفسه على مايكل".
مرحلة حاسمة في نهاية الموسم للريد ديفلز
مع اقتراب نهاية الموسم، ستزداد الضغوط على مجلس إدارة مانشستر يونايتد لاتخاذ القرار الصحيح. يواصل كاريك الإشراف على مستقبل النادي في المدى القريب، ويتابع عن كثب النجوم الصاعدة في الأكاديمية. يتم فحص كل قرار تكتيكي يتخذه على أنه اختبار محتمل للمنصب الدائم، لكن ظل شخصيات مثل أنشيلوتي لا يزال يلقي بظلاله على عملية الاختيار.
مع احتلال مانشستر يونايتد حاليًا المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز، تزداد قوة الحجة الداعية إلى الاستقرار والاستمرارية تحت قيادة كاريك مع كل فوز. ومع ذلك، بالنسبة لأساطير مثل شولز، يظل الخيار "المثالي" مرتبطًا بالهيبة والعقلية الفائزة المثبتة لمدرب مثل أنشيلوتي. سيحدد هذا القرار مسار مانشستر يونايتد لسنوات قادمة، حيث يبحث النادي عن خليفة قادر على مواكبة معايير ماضيه المجيد.
وسيحاول مانشستر يونايتد الحفاظ على زخمه في المراكز الثلاثة الأولى في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة ضد نيوكاسل في سانت جيمس بارك يوم الأربعاء.
