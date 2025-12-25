Paul Pogba World Cup 2018Getty
"استدع زين الدين زيدان أيضًا" .. رسالة حادة إلى ديشان بشأن استدعاء كانتي وبوجبا لقائمة فرنسا في كأس العالم

هجوم حاد على فرص نجمي موناكو والاتحاد في اللعب بمونديال 2026

أُبلغ بول بوجبا بأنه يكاد يكون بلا فرصة للانضمام إلى منتخب فرنسا في كأس العالم، رغم عودته للملاعب مع موناكو، حيث قيّم فرانك لوبوف نجم مانشستر يونايتد ويوفنتوس السابق فرصه بنسبة خمسة بالمئة فقط للحصول على استدعاء من ديدييه ديشان.

رجلٌ فاز باللقب العالمي عام 1998 قال مازحًا لموقع GOAL إن زين الدين زيدان يمتلك نفس فرصة الحصول على الدعوة مثل بوجبا.

  • حظر المنشطات والعودة إلى الملاعب: أين يقف بوجبا الآن؟

    ديدييه ديشان من أكبر المعجبين بمواهب بول بوجبا المتقلبة، بعد أن شاهد اللاعب يلعب دورًا قياديًا في تتويج منتخب فرنسا بكأس العالم 2018، حيث كان صانع الألعاب الغامض ضمن المسجلين في فوز فرنسا 4-2 على كرواتيا في المباراة النهائية.

    النجم البالغ الآن 32 عامًا مر بفترة صعبة منذ ذلك الحين. لم يرتقِ أبدًا لتوقعات جماهير أولد ترافورد بعد عودته إلى مانشستر يونايتد مقابل صفقة قياسية بقيمة 89 مليون جنيه إسترليني (119 مليون دولار) في 2016. ثم عاد إلى يوفنتوس كوكيل حر في 2022.

    خاض 12 مباراة فقط مع البيانكونيري بسبب مشاكل الإصابات، قبل أن يتلقى عقوبة من المنع عن المنافسة بعد فشل اختبار منشطات في سبتمبر 2023. تم تخفيض العقوبة من أربع سنوات إلى 18 شهرًا بعد الاستئناف.

    تم الإفراج عنه من يوفنتوس أثناء فترة الاستراحة القسرية، وقضى عدة أشهر كوكيل حر قبل أن يوافق على العودة إلى بلده والانضمام لموناكو، حيث خاض أول مباراة له في 22 نوفمبر 2025.

  • ترشيح كأس العالم: هل يستطيع بوجبا الانضمام إلى منتخب فرنسا في 2026؟

    عند سؤاله عن إمكانية استدعاء لاعب الوسط الموهوب بول بوجبا لمنتخب فرنسا الصيف المقبل، قال فرانك لوبوف، متحدثًا بالاشتراك مع ToonieBet لموقع GOAL:

    "ديديه ديشان يحب بول بوجبا كثيرًا. إذا استطاع بول العودة لمستواه الأفضل، وهو أمر أشك فيه لأنه معقد بعد هذه الفترة الطويلة من دون لعب كرة القدم — يمكنك التدريب، لكن اللعب في المباريات شيء مختلف، آسف. عليه أن يعود.

    "هو تجاوز الثلاثين من عمره وهناك لاعبون آخرون أظهروا ثباتهم. سيكون من الصعب على ديشان أن يقول 'حسنًا، سأستدعيه'. ربما يريد استدعاء نجولو كانتي بالفعل. نجولو كانتي وبول بوجبا… لماذا لا تستدعي أيضًا أنطوان جريزمان وتستدعي زين الدين زيدان! سيكون الأمر صعبًا. أعطيه فرصة خمسة في المئة فقط لأنني أريد أن أكون لطيفًا، لكن بالنسبة لي، الأمر انتهى."

    وكان ديشان قد قال سابقًا عن إمكانية عودة بوجبا، علماً أن آخر مباراة له مع المنتخب كانت ضد جنوب إفريقيا في مارس 2022 "ذلك يعتمد عليه. لا أشك في أنه يريد ذلك وأنه هدف في ذهنه. هناك خطوات عليه اتخاذها، والخطوة التالية، بعد هذه الأسابيع الطويلة من التدريب المنفصل، ستكون عندما يرتدي قميص موناكو ويخرج إلى الملعب.

    "هو يريد ذلك، وإذا قلت نعم، فعودة بوجبا ممكنة، لكن إذا قلت لا، سأبدو أحمق، وهذا أيضًا لن ينجح. كل ما أتمنى له هو أن يتجاوز هذه الخطوة الأولى بعد أكثر من سنتين ونصف. هذا وحده سيكون مصدر فرح وسعادة كبيرة له."

  • تحدي طموح: بوجبا يقيّم فرصه

    بوجبا، الذي قضى 811 يوماً خارج الملاعب، كان واقعياً في تقييم فرصه في العودة إلى المنتخب الوطني مرة أخرى. وقال عن هذا التحدي الطموح: "أنا بعيد جداً عن ذلك. أنا أركز على استعادة لياقتي البدنية لمساعدة الفريق. إذا لم أقدم أداءً جيداً في موناكو، فسأضطر إلى نسيان المنتخب الفرنسي".

    هل سيخفق بوجبا في تحقيق 100 مباراة دولية مع منتخب فرنسا؟

    بوجبا ليس مستعدًا للتخلي عن الأمر تمامًا، لكنه يدرك أنه يواجه معركة صعبة عندما يتعلق الأمر بتمثيل فرنسا مرة أخرى. إلى جانب ميداليته في كأس العالم، استمتع أيضًا بمجد دوري الأمم الأوروبية 2020-21.

    إذا حُرم من فرصة أن يصبح لاعبًا خاض 100 مباراة دولية، فإنه يمتلك الكثير من الذكريات السعيدة التي يمكنه أن يتذكرها. في الوقت الحالي، يجب أن يظل تركيزه منصبًا على استعادة لياقته البدنية وأدائه المتميز مع موناكو، مع وصول الدوري الفرنسي إلى فترة التوقف الشتوي.

