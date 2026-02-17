بوكايو ساكا يوقع عقدًا جديدًا طويل الأمد مع أرسنال ليصبح اللاعب الأعلى أجرًا في النادي

لا يزال هناك الكثير من مباريات كرة القدم التي يتعين خوضها من الآن وحتى مايو، بدءًا من رحلة إلى ولفرهامبتون المتذيل للترتيب مساء الأربعاء. تمنح هذه المباراة ساكا وزملائه الفرصة لتوسيع الفارق إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب قبل المباراة التالية لمانشستر سيتي، ويعترف أرتيتا بأنه يعتمد على لاعبه المتميز ليكون في أفضل حالاته لمساعدتهم على تجاوز المرحلة الأخيرة من الموسم.

وفي مؤتمره الصحفي قبل المباراة، قال: "بعض الظروف يمكن أن تزعج بعض اللاعبين أيضًا، وأحيانًا تجبرك على القيام بأشياء معينة، لكن ميكيل [ميرينو] تكيف بشكل مذهل مع مركز التسعة لأننا فقدنا كاي [هافرتز] وغابي [جيسوس] في ذلك الوقت، والآن لدينا مشكلة مع لاعبي الوسط.

"اللاعبون يتدخلون، وبوكايو هو أحد اللاعبين الذين يجب أن نأخذهم في الاعتبار للمستقبل.

"من الجيد حقًا كيف يستجيب اللاعبون للأدوار التكتيكية المختلفة بالطريقة التي يفعلونها.

"أعتقد أنه يحب (اللعب في مركز رقم 10) وكل ما يمثل تحديًا له. أعتقد أنه يحتاج إلى إثبات شيء ما، وهذا يؤثر عليه بشكل إيجابي".