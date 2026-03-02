بوكايو ساكا يفوز بالكرة الذهبية؟ نجم أرسنال يتحدى هاري كين وديكلان رايس على الجائزة الكبرى

مع عدم فوز أي لاعب من البلاد بهذه الجائزة المرموقة منذ فوز أوين التاريخي في عام 2001، هناك آمال كبيرة في أن تنتهي أخيرًا فترة الجفاف التي استمرت 25 عامًا. بينما سيطر كين ورايس على المناقشات المبكرة، ظهر منافس جديد من النخبة من ملعب الإمارات.

يحظى جناح أرسنال ساكا الآن بدعم لمنافسة زملائه في المنتخب الوطني على الجائزة الفردية الأعلى في كرة القدم. يعتقد هاسلبانك، المهاجم السابق لتشيلسي ومدرب إنجلترا، أن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا يلعب بمستوى يجعله منافسًا مباشرًا لأفضل اللاعبين في العالم. ويصر هاسلبانك على أنه لا يمكن تجاهل ثبات أداء ساكا وأهميته الكبيرة قبل حفل توزيع الجوائز في أكتوبر.