بوكايو ساكا وكنز ليفربول ونجوم عالمية كانوا من الممكن أن يشاركوا في نهائي أمم إفريقيا 2023!

من هم أبرز النجوم العالمية الذين كانوا من الممكن أن يشاركوا في نهائي إفريقيا؟

انتهت بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 التى أقيمت في كوت ديفوار وفاز بها أصحاب الأرض على حساب منتخب نيجيريا بنتيجة 2-1.

وتحدى منتخب كوت ديفوار كل الظروف الصعبة التى واجهته في هذه البطولة ووصل للمباراة النهائية لأول مرة منذ عام 2015، وتفوق على منتخب نيجيريا القوى وتوج بلقب إفريقيا.

وهناك عدد من نجوم كرة القدم الذين لديهم جنسيات مختلفة وكان من الممكن أن يشاركوا في نهائي إفريقيا بين كوت ديفوار ونيجيريا.

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ويرصد موقع "جول" في التقرير التالى أبرز النجوم العالمية الذين كانوا من الممكن أن يشاركوا في نهائي إفريقيا على النحو التالى:-