انتصار مؤلم بقيادة "نسخة بوسكيتس المطورة".. افخر يا برشلونة بفريقك المرعب وابكِ على "الظلم وسوء الحظ" أمام أتلتيكو مدريد

برشلونة يخسر أولى بطولاته في موسم 2025-2026..

في ليلة لم يكن فيها مكان لأصحاب القلوب ضعيفة، وتحت أضواء ملعب "سبوتيفاي كامب نو"؛ عاش عشاق المستطيل الأخضر،  فصلًا من فصول "ألف ليلة وليلة الكروية".

العملاق الكتالوني برشلونة فاز (3-0) على نادي أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات "إياب" نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

ثلاثية برشلونة في الشباك العاصمية؛ جاءت عن طريق الإسباني مارك بيرنال في الدقيقتين 29 و72، والبرازيلي رافينيا دياز في الدقيقة 45+5.

ورغم ذلك.. فشل العملاق الكتالوني في التأهُل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا؛ حيث كان قد خسر ذهابًا على أرض أتلتيكو مدريد، برباعية نظيفة.

وشهد الذهاب لقطة جدلية، بإلغاء هدف لمدافع برشلونة باو كوبارسي، أجمع خبراء التحكيم على أنه كان صحيحًا، وأن إلغاءه كان قرارًا "ظالمًا"؛ وهو ما ساهم في توديع الفريق للمسابقة بالنهاية.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف عليها؛ بعد فوز برشلونة على أتلتيكو مدريد وتوديعه مسابقة الكأس، في نفس الوقت..

    مشاعر برشلونة "تختلط" بين الفخر والألم الشديد

    "انتصار بطعم الألم".. هكذا يُمكن أن نطلق على فوز العملاق الكتالوني برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، في "إياب" نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026.

    برشلونة فاز (3-0) على أتلتيكو مدريد؛ ليجعل جماهيره في كل مكان يفتخرون به، لكن مع بعض الخسائر المؤثرة كالتالي:

    * أولًا: خسارة أولى ألقاب الموسم.

    * ثانيًا: فقدان بعض اللاعبين؛ بإصابة الظهيرين الفرنسي جول كوندي والإسباني أليخاندرو بالدي.

    * ثالثًا: مجهود بدني كبير من جميع اللاعبين؛ قد يؤثر عليهم في المبار القادمة للدوري.

    وبالتالي.. هذا الفوز كان مؤلم حقًا؛ حيث اختلطت فيه مشاعر الفخر بهذا الفريق البرشلوني، مع الحزن على الخروج والإصابات المؤثرة.

    مارك بيرنال.. النسخة المطورة من سيرجيو بوسكتيس

    عندما تولى الألماني هانزي فليك، القيادة الفنية للعملاق الكتالوني برشلونة صيف 2024؛ أُعجِب للغاية بإمكانات أحد لاعبي "الفريق الثاني"، وهو متوسط الميدان الإسباني مارك بيرنال.

    وبالفعل.. اعتمد فليك على بيرنال في "تشكيله الأساسي"، وذلك في بداية موسم 2024-2025؛ إلا أنه لسوء الحظ تعرض اللاعب لإصابة خطيرة، بقطع في الرباط الصليبي والغضروف.

    وبعد عام من هذه الإصابة؛ عاد بيرنال تدريجيًا للمشاركة في المباريات، حتى زادت الدقائق التي يتحصل عليها مؤخرًا.

    ومع تزايد الدقائق التي شارك فيها؛ وجدنا أداء هذا اللاعب الموهوب في تصاعد مستمرة، سواء في وسط الارتكاز أو المساهمات التهديفية.

    نعم.. مارك بيرنال سجل 4 أهداف في آخر 5 مباريات، شارك فيها مع فريق برشلونة الأول لكرة القدم، من بينهم ثنائيته ضد نادي أتلتيكو مدريد، في "إياب" نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

    والبعض قد يستغرب من جودة بيرنال الكبيرة في التهديف، رغم مركزه كـ"لاعب إرتكاز"؛ إلا أننا يجب أن لا ننسى أن هذا النجم الإسباني الشاب، بدأ مسيرته في الفئات السنية لنادي برشلونة كـ"جناح أيسر" أساسًا.

    ليس هذا فقط؛ بيرنال سجل 280 هدفًا في 286 مباراة مع الفئات السنية لبرشلونة؛ ما يؤكد أننا لسنا أمام سيرجيو بوسكيتس جديد، وإنما لاعب ارتكاز بمواصفات عصرية للغاية.

    لامين يامال.. جوهرة برشلونة يوجه رسالة إلى أوروبا

    إذا كُنا نتحدث على نسخة مارك بيرنال العصرية؛ فإننا يجب أن نتوقف كثيرًا عند الجوهرة الإسبانية لامين يامال، جناح العملاق الكتالوني برشلونة.

    يامال الذي تعرض لانتقادات، بسبب مستواه السيئ في المباريات الكبيرة، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ قدّم مستوى أكثر من رائع ضد أتلتيكو مدريد في "إياب" نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، على النحو التالي:

    * أولًا: أداء جماعي على أعلى مستوى؛ بعيد عن "الأنانية" المعهودة منه، في بعض المباريات.

    * ثانيًا: نجاح في المواجهات الفردية "1 ضد 1"؛ مع استخدام هذا الحل، في الوقت الصحيح.

    وما ظهر عليه يامال ضد أتلتيكو مدريد - رغم عدم تسجيله واكتفاءه بـ"تمريرة حاسمة وحيدة" -، وذلك بعد إحراز 3 أهداف "هاتريك" ضد فياريال في المباراة الأخيرة؛ هو بمثابة الرسالة إلى جميع أندية أوروبا.

    نعم.. برشلونة يحتاج إلى أحسن نسخة من يامال؛ قبل بداية مشوار الفريق الأول، في الأدوار الإقصائية بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

    ويأمل برشلونة أن تبتسم هذه النسخة الأوروبية له؛ بعد عناد دام 11 سنة كاملة، عقب آخر تتويج في 2015.

    إلى برشلونة.. ابك على "سوء حظك" ضد أتلتيكو مدريد

    الآن.. نستطيع القول إنه على برشلونة "البكاء على حظه السيئ"؛ وذلك بعد ما شاهدناه ضد أتلتيكو مدريد، في "إياب" نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026.

    والجميع يعلم أن برشلونة يُعاني في مركز "قلب الهجوم"؛ وذلك بسبب التراجع الكبير في مستوى النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وتذبذب أداء فيران توريس.

    لكن رغم تراجع أداء ليفاندوفسكي، إلا أنه كان القطعة الناقصة حقًا ضد أتلتيكو مدريد؛ حيث كانت هذه المباراة "مفصلة عليه"، بكل ما تحمله من معاني.

    برشلونة كان يتجاوز مدافعي أتلتيكو بسهولة، على الجناحين الأيمن والأيسر، ثم يرسل العرضيات المتقنة إلى داخل منطقة الـ18؛ حيث ظهر تأثير غياب ليفاندوفسكي، في الآتي:

    * أولًا: تمركز ليفاندوفسكي الرائع داخل منطقة الـ18.

    * ثانيًا: من أفضل المهاجمين في استغلال العرضيات.

    ولذلك.. افتقد برشلونة، مهاجمه البولندي الكبير، في أكثر مباراة يحتاجه فيها؛ وهو الأمر الذي حاول أن يعوضه المدير الفني الألماني لبرشلونة، في الدقائق الأخيرة ضد أتلتيكو مدريد.

    وقتها.. قام فليك بالدفع بمدافعه الأوروجوياني رونالد أراوخو، في مركز قلب الهجوم؛ في محاولة لاستغلال طوله الفارع داخل منطقة الـ18، لاستغلال العرضيات. 

