ثور وبوسكيتس العاصمة: ليس إندريك ونيكو باز فقط.. نجوم تتألق في "الظل" قبل العودة المحتملة إلى ريال مدريد

الآلاف بل الملايين من عشاق العملاق الإسباني ريال مدريد، حول العالم أجمع، يركزون كثيرًا مع النجوم الذين يخرجون من النادي؛ لمعرفة مدى تطور مستواهم، وهل يستحقون فرصة "ثانية" من عدمها.

والمثال الحي على ذلك؛ هو المهاجم البرازيلي الشاب إندريك، المنتقل من ريال مدريد إلى أولمبيك ليون الفرنسي.

إندريك البالغ من العمر 19 سنة، انتقل من ريال مدريد إلى فريق أولمبيك ليون الأول لكرة القدم، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026"؛ ولمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، حتى 30 يونيو القادم.

ورغم أن إندريك يحظى بالاهتمام الأكبر من عشاق الميرينجي؛ إلا أن هُناك العديد من الأسماء الشابة الأخرى المُتألقة حاليًا، والتي قد تحظى بفرصة "ثانية" مع ريال مدريد.

نعم.. هذه الفرصة "الثانية" قد تتاح لهؤلاء اللاعبين، في الموسم الرياضي القادم 2026-2027؛ خاصة إذا استمر الإسباني ألفارو أربيلو على رأس القيادة الفنية لفريق ريال مدريد الأول، وهو الذي يعشق الاعتماد على الأسماء الشاب.

وسنستعرض في السطور القادمة؛ أبرز الأسماء المُتألقة حاليًا، والتي يمتلك ريال مدريد "حق" إعادتهم إلى صفوفه مجددًا..