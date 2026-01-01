مستعينًا بمقولة بوستيكوجلو .. آرني سلوت يهاجم التحكيم بعد تعادل ليفربول أمام ليدز يونايتد

قال بوستيكوجلو جملته الشهيرة "هذه هي طبيعتنا يا صديقي" بعد أن أوعز لفريقه توتنهام، الذي كان يلعب بتسعة لاعبين، بمواصلة الهجوم والضغط على تشيلسي الموسم الماضي، وردد سلوت كلمات الأسترالي عندما أكد أنه لن يطلب أبدًا من لاعبيه المبالغة في الاحتكاك للحصول على ركلة جزاء.

وأضاف سلوت: "لا، نحن نستمر في فعل نفس الأشياء. لا أعتقد أنك تحصل على ما تستحقه على مدار الموسم: ففي بعض الأحيان تسير الأمور ضدك، وفي أحيان أخرى تسير لصالحك. لا أؤمن بذلك. لكن على مدار فترة طويلة من موسمين أو ثلاثة أو أربعة مواسم، أؤمن بذلك، ففي بعض الأحيان - قليلة - ستكون الأمور جيدة بالنسبة لك. أعتقد أنني لست مخطئًا إذا قلت إننا حصلنا على ركلة جزاء واحدة فقط هذا الموسم. بالنسبة للفريق الذي يمتلك الكرة أكثر من غيره ويهاجم كثيرًا داخل منطقة جزاء الفريق الآخر وحولها، قد يكون هذا مفاجئًا بعض الشيء. لكنني لن أشجعهم على فعل ذلك - وإذا أخبرتكم الآن أنني بدأت أشجعهم على ذلك، فربما لن نحصل على ركلة جزاء أبدًا! لذا، لا".

الهولندي تابع: "نحن فقط ما نحن عليه، لقد فزنا بالدوري بكوننا الفريق الذي كنا عليه الموسم الماضي. بالطبع، ربما سيكون هناك لحظة أو لحظتان - أستطيع أن أتذكر واحدة عندما سقط ميلوش كيركيز على الأرض في مباراة بيرنلي خارج أرضنا عندما لم يتعرض لخطأ. لذا، نعم، يمكنك أن تجد لحظة أو لحظتين عندما سقطنا على الأرض دون أن يكون هناك خطأ، لكنني أشاهد الكثير من مباريات كرة القدم وأرى هذا يحدث مرات عديدة جدًا. لكننا بقينا على أقدامنا. في مباراة وست هام، عندما فعل لوكاس باكيتا كل ما في وسعه للحصول على بطاقة صفراء ثانية، حاول أحد لاعبي فريقي مساعدته في تجنب الحصول عليها. هل نحصل على مكافأة على ذلك؟ أعتقد أن طرح السؤال هو إجابة عليه أيضًا".