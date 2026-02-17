بوروسيا دورتموند يضم موهبة شابة أخرى مثيرة بتوقيعه مع الظهير الأيسر من نادي كروزيرو البرازيلي العملاق مقابل 12 مليون يورو

لقد تحرك فريق التوظيف في دورتموند بكفاءته المعهودة للتغلب على المنافسة الأوروبية المتزايدة على النجم البرازيلي الصاعد. من خلال اتباع خطته الموضوعة مسبقًا، تمكن BVB من التوصل إلى اتفاق مبكر مع لاعب لا يمكنه الانتقال إلى ألمانيا بعد بسبب لوائح FIFA المتعلقة بنقل القاصرين. يضمن هذا النهج الاستباقي اندماج المدافع في الفريق بعد بلوغه 18 عامًا في أغسطس، مع حزمة مالية إجمالية تبلغ 12 مليون يورو تعكس السقف المرتفع للغاية الذي منحه له الكشافون خلال صعوده في أكاديمية كروزيرو.

أكدفابريزيو رومانو هذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن الصفقة تتضمن 7 ملايين يورو كرسوم أولية بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كإضافات مرتبطة بالأداء. وللتأكيد على ثقتهم في إمكاناته، ورد أن النادي منح براتيس عقدًا طويل الأمد يستمر حتى صيف 2031، معتبرين إياه عنصرًا أساسيًا في خط دفاعهم للعقد القادم.