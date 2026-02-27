بوروسيا دورتموند رفض "مبلغًا كبيرًا من المال" مقابل سيرهو جيراسي، حيث كشف وكيل اللاعب عن موقف النادي الألماني الواضح بشأن مستقبل "المهاجم المضمون"

أصبح اللاعب الدولي الغيني البالغ من العمر 29 عامًا، والذي كان محورًا أساسيًا في خط هجوم الفريق الأسود والأصفر منذ وصوله، هدفًا رئيسيًا لمطاردة مكثفة. حاول أحد الأثرياء المجهولين جذب اللاعب بعيدًا عن سيغنال إيدونا بارك في منتصف موسم صعب.

في كرة القدم الحديثة، من الصعب للغاية رفض مثل هذه العروض المربحة في منتصف الموسم، والتي غالبًا ما تختبر عزيمة النادي. ومع ذلك، أوضح عملاق الدوري الألماني بوضوح أن طموحاته الرياضية الشاملة ورغبته في تحقيق النجاح على أرض الملعب تفوق بكثير أي مكاسب مالية فورية. من خلال إيقاف الصفقة المحتملة بسرعة وحسم، أرسل دورتموند إشارة واضحة إلى بقية أوروبا بشأن أولوياته التنافسية الفورية.