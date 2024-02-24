بورنموث ومانشستر سيتي | "هالاند أخرسنا يا بيب؟.. الليلة رأيت أسوأ ما فيه!"

جوارديولا لم يتحمله أكثر من 76 دقيقة!

حقق مانشستر سيتي فوزًا بشق الأنفس أمام مضيفه بورنموث، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 26 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدين السيتي بالفضل في هذا الفوز لنجم الفريق فيل فودين الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 24، عندما تابع الكرة من مسافة قصيرة، إثر تسديدة هالاند التي تصدى لها الحارس.

ورفع الفريق السماوي رصيده إلى 59 نقطة في وصافة ترتيب البريميرليج، بفارق نقطة واحدة خلف ليفربول، الذي يعتلي الصدارة مع تبقي 12 جولة على نهاية المسابقة.

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ورغم مساهمة هالاند في هدف المباراة الوحيد، إلا أن أداءه لم يرض كثيرين، وعلى رأسهم مدربه بيب جوارديولا، الذي استبدله لصالح زميله خوليان ألفاريز في الدقيقة 76.