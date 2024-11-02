النجم النرويجي لم يسجل فلم يحضر..

تلقى مانشستر سيتي مرارة الهزيمة الأولى هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك في عقر دار بورنموث بنتيجة (2-1) اليوم السبت ضمن منافسات الجولة العاشرة من المسابقة.

تقدم بورنموث بهدفين نظيفين عن طريق أنطوان سيمينيو وإيفانيلسون في الدقيقتين 9 و64، قبل أن يحرز يوسكو جفارديول هدف السيتي الوحيد في الدقيقة 82.

وكان النرويجي إرلينج هالاند قريبًا من إحراز التعادل للضيوف في الدقيقة 90+3، لكنه سدد الكرة في القائم، وهو على بعد مترين من المرمى، بدلًا من إيداع الكرة الشباك.

بهذه الهزيمة، فقد مانشستر سيتي صدارة ترتيب البريميرليج، ليتراجع إلأى المركز الثاني برصيد 23 نقطة، خلف ليفربول (25)، فيما تقدم بورنموث للمركز الثامن (15 نقطة).