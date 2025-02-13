بورتو ضد روما | درس غير مكتمل من "العجوز" رانييري للطفل الكاذب .. وسعود عبد الحميد "المنحوس" يبقى بل أمل!

هدف عكس السير يؤجل الحسم إلى موقعة "الأولمبيكو"

فرط العجوز كلاوديو رانييري، مدرب روما الإيطالي، في فرصة كانت بالمتناول للقضاء على كل آمال نظيره بورتو البرتغالي في ملحق دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

روما كان متقدمًا على مضيفه بورتو بهدف دون رد على ملعب إل دراجاو، قبل أن يستغل أصحاب الأرض غفلة من دفاعات الذئاب، ويسجل هدف التعادل ليحافظ على حظوظه قائمة قبل لقاء الإياب، الذي يقام في العاصمة الإيطالية الأسبوع المقبل.

افتتح التركي زكي تشيليك التسجيل لروما في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يحرز فرانسيسكو مورا هدف التعادل لبورتو في الدقيقة 67.

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وشدد بورتو من هجماته في الوقت المتبقي من اللقاء بغية إحراز هدف الفوز، خاصة بعد طرد بريان كريستانتي، لاعب روما في الدقيقة 72، لنيله البطاقة الصفراء الثانية، ولكن دون جدوى.