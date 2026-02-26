Goal.com
أحمد فرهود

ساحر بودو جليمت: كيتيل كنوتسن "معذب كبار أوروبا" الذي انضم لـ"بنود كرة القدم الغريبة".. السفر للفضاء، عشب جوارديولا ومنزل مورينيو المسكون

كنوتسن اسم يكتب التاريخ في دوري أبطال أوروبا..

في عالم كرة القدم الحديثة، لم يعد العقد مجرد وثيقة تضمن راتب اللاعب أو مدة بقاء المدرب؛ بل تحوّل إلى ساحة للمعارك القانونية، وصياغة الهواجس البشرية.

وخلف الأرقام الفلكية والمكاتب المُغلقة؛ تُكتب بنود قد تبدو للوهلة الأولى، ضربًا من الخيال أو فصلًا من رواية غير حقيقية.  

وبين نادٍ يمنع لاعبه من "السفر للفضاء"، ومدرب يرهن نجاحه بطول عشب الملعب؛ تظهر فجوة عميقة بين الاحتراف والجنون.

ووسط هذه الغابة من الشروط الغريبة؛ يبرز اسم الساحر النرويجي كيتيل كنوتسن، الذي أعاد تعريف مفهوم الشراكة بين المدرب والنادي.

كنوتسن الذي يكتب مجد نادي بودو جليمت النرويجي، في دوري أبطال أوروبا؛ يمتلك واحدًا من أغرب البنود على الإطلاق، في عالم الساحرة المستديرة.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا تفاصيل بند كنوتسن، في ظل نجاحه المُبهر مع بودو جليمت؛ إلى جانب "نماذج" من أغرب الاتفاقات بين المدربين وأنديتهم، سواء الرسمية أو الشفهية..

    كيتيل كنوتسن.. نسبة من بيع اللاعبين

    حقق نادي بودو جليمت النرويجي، تحت قيادة مديره الفني كيتيل كنوتسن، سلسلة انتصارات مدوية في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؛ قادته إلى التأهُل لدور ثمن النهائي، بشكلٍ رسمي.

    جليمت فاز (3-1) على مانشستر سيتي الإنجليزي، ثم بهدفين لواحد ضد أتلتيكو مدريد الإسباني، في مرحلة الدوري من المسابقة الأوروبية العريقة؛ ليضمن خوض "الملحق" المؤهل إلى ثمن النهائي، ضد العملاق الإيطالي إنتر.

    وأمام إنتر في "الملحق".. فاز النادي النرويجي (3-1) ذهابًا على أرضه؛ قبل أن يُجدد انتصاره في الإياب على الأراضي الإيطالية، وبهدفين مقابل واحد.

    هذا النجاح لفت أنظار العالم إلى كنوتسن، الذي يُعد من بين المدربين المُميّزين بالفعل في عالم الساحرة المستديرة؛ رغم أنه لم يقد نادٍ كبير، حتى الآن.

    وإذا نظرنا إلى عقد المدير الفني النرويجي مع ناديه بودو جليمت، والذي بدأ في 2018 وممتد حتى 31 ديسمبر من عام 2029؛ سنجد أنه يتضمن بندًا "غريبًا" للغاية، تحدثت عنه "دي تيليجراف" الهولندية و"ذا هيرالد" الاسكتلندية.

    الصحيفتان تحدثتا عن هذا البند؛ عندما ارتبط اسم كيتيل كنوتسن، بتدريب أياكس أمستردام الهولندي وسيلتك الاسكتلندي.

    المهم.. هذا البند يُنص على حصول كنوتسن، على نسبة مئوية من بيع أي لاعب في صفوف بودو جليمت؛ حيث تم وضعه لسببين رئيسيين؛ على النحو التالي:

    * أولًا: تحفيز كنوتسن؛ على تطوير أداء لاعبي جليمت، ثم بيعهم بمبالغ ضخمة.

    * ثانيًا: تعويض كنوتسن ماليًا؛ لجعله لا يُفكر في الرحيل عن جليمت، في ظل العروض العديدة التي تصل إليه.

    وبالفعل.. وفر هذا البند الاستقرار المالي لكنوتسن؛ الذي جعله مستمرًا في صفوف جليمت كـ"رجل أول للفريق"، منذ 2018 وحتى وقتنا هذا.

    وقد يكون هذا البند أساسًا؛ هو الذي يقف عقبة أمام ذهاب الساحر النرويجي إلى أندية أكبر، مثلما حدث عندما تعرقل انتقاله إلى أياكس وسيلتك سابقًا.

    جوزيه مورينيو.. بند "المنزل المسكون"

    عندما تولى المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، القيادة الفنية للعملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد عام 2016؛ كان يرفض السكن في منزل دائم، مفضلًا العيش في فندق.

    إدارة مانشستر يونايتد عرضت العديد من المنازل الهادئة، على مورينيو؛ إلا أنه كان يرفضها بسبب عدم شعوره بالأمن فيها، مع اشتراطه ما يُمكن تسميته ببند "المنزل المسكون".

    وحسب صحيفتا "ذا صن" و"ديلي ميل"، اشترط مورينيو البقاء في منزل محاط بالسكان، أو في فندق تتكفل إدارة مانشستر يونايتد بتكاليف إقامته فيه؛ وذلك حتى يشعر بالأمان ويجد من يخدمه، في ظل عدم تواجد عائلته معه.

    وبالفعل.. قدرت "ديلي ميل" عدد الأيام التي أقام فيها المدير الفني البرتغالي في فندق، خلال فترته مع مانشستر يونايتد؛ بحوالي 895 يومًا تقريبًا، كلفت خزينة النادي مبلغًا ماليًا يُقدر بـ500 ألف جنيه إسترليني.

    بيب جوارديولا.. بند "تغيير العشب"

    المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا مهووس بالتفاصيل التقنية؛ لذلك وضع شرطًا رئيسيًا عند توليه قيادة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عام 2016.

    الشرط الذي وضعه جوارديولا، في عقده مع السيتزنس؛ هو حصوله على الحق المطلق في "الإشراف على البنية التحتية"، بما فيها عشب ملاعب التدريب.

    وكشفت صحيفة "الجارديان" عن أن جوارديولا، طلب من إدارة مانشستر سيتي؛ تغيير عشب جميع ملاعب التدريب الفرعية، والتي تصل عددها إلى 16.

    طلب جوارديولا تضمن أن يكون طول عشب هذه الملاعب الفرعية؛ مُطابقًا تمامًا لملعب "الاتحاد"، الذي يخوض عليه الفريق الأول مبارياته.

    واستهدف المدير الفني الإسباني من ذلك؛ أن لا يختلف أحساس اللاعبين بالكرة في المباريات الرسمية، عن ذلك الذي يكون في التدريبات.

    أليكس فيرجسون.. بند "التحكم في سكن اللاعبين"

    عندما نذكر اسم السير أليكس فيرجسون؛ فنحن نتحدث هُنا عن واحد من أعظم المدربين في تاريخ الساحرة المستديرة، الذي صنع مجد العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد.

    فيرجسون وضع بندًا في عقده مع مانشستر يونايتد؛ يعطيه الحق في منع لاعبي فريقه - خاصة الشباب منهم -، من شراء منازل في أوقاتٍ أو مناطق معينة.

    أي أنه إذا أراد النادي مثلًا، توفير سكن ما للاعب في صفوفه؛ كان يجب على فيرجسون أن يوقع بالموافقة، أولًا.

    وتحدث دانيال ناردييلو، لاعب مانشستر يونايتد الأسبق، عن هذا الأمر بالفعل؛ حيث كشف عن أن فيرجسون تدخل ومنعه من شراء منزل خاص، إلا بعد أخذ دروس في الطبخ.

    السبب في ذلك حسب ناردييلو؛ هو أن فيرجسون أراد التأكُد من أن اللاعب، لن يعيش على "الوجبات السريعة" بمجرد استقلاله في منزله.

    هاري ريدناب.. بند "حظر الألوان الحمراء"

    تطرق المدير الفني الإنجليزي هاري ريدناب في مذكراته الشخصية؛ عن كيفية تأثُر حياته الشخصية، بعد التنقل بين الغريمين التاريخيين بورتسموث وساوثهامبتون.

    ريدناب قاد بورتسموث من مارس 2002 إلى نوفمبر 2004؛ قبل أن يذهب إلى الغريم التاريخي ساوثهامبتون، حتى ديسمبر 2005.

    وعندما عاد ريدناب إلى بورتسموث للمرة الثانية؛ وضع شرطًا صارمًا، لكي يثبت ولائه أمام جماهير الفريق.

    هذا الشرط؛ هو عدم ارتداء ملابس أو وضع أي شيء في مكتبه، بـ"اللون الأحمر" - الخاص بساوثهامبتون -.

    وشدد المدير الفني الإنجليزي المخضرم، على أن ارتداء أي شيء مُشابه لألوان ساوثهامبتون؛ كان بمثابة "الانتحار"، لأنه يُعتبر خيانة لجماهير بورتسموث.

    كلمة أخيرة.. البنود الغريبة لا تنتهي في كرة القدم

    بعيدًا عن ما ذكرناه في السطور الماضية؛ فنحن شاهدنا الكثير من النماذج الأخرى للبنود الغريبة في عالم الساحرة المستديرة، والذي لا يكفي تقرير واحد للحديث عنها.

    لكن مثلًا.. السويدي ستيفان شفارتش، عندما انضم إلى سندرلاند الإنجليزي، قادمًا من فالنسيا الإسباني عام 1999؛ علم ناديه أن أحد مستشاري اللاعب، قد حجز مقعدًا في أول رحلة طيران تجارية للفضاء.

    وشفارتش نفسه كان مهووسًا بهذه النوعية من الرحلات الغريبة؛ لذلك وضع سندرلاند بندًا يُنص على إلغاء عقد اللاعب حال رافق مستشاره، حسب ما ذكرته "بي بي سي" وقتها.

    كذلك.. ذكرت صحيفة "ليكيب"، أن نادي لانس الفرنسي كان يضع بنودًا في عقود لاعبيه سابقًا؛ تنص على ضرورة "الاستحمام معًا"، وذلك لتوحيد العلاقات والترابط بينهما.

    ولا ننسى الشائعات التي خرجت عندما تعاقد العملاق الكتالوني برشلونة، مع المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، من صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، صيف عام 2014.

    وقتها.. قيل إن برشلونة وضع بندًا يمنع سواريز من عض منافسيه؛ وذلك على خلفية الواقعة التي قام بها المهاجم الأوروجوياني ضد المدافع الإيطالي جورجيو كيليني، في كأس العالم 2014.

    ونفى برشلونة هذا الأمر تمامًا؛ إلا أن مصادر قوية مثل صحيفة "ماركا" وغيرها، أكدت حصول برشلونة على ضمانات من سواريز ضد بعض التصرفات الغريبة.

    بمعنى.. لم يكن هُناك بند "ضد العض"؛ لكن تم وضع نصوص في العقد، تعطي برشلونة حق الخصم الضخم من رواتب اللاعب - حال قيامه ببعض التصرفات -.

    وإذا بحثنا سنجد نماذج عديدة أخرى؛ ولكننا ركزنا على هذه الأمثلة - خاصة للمدربين -، التي تؤكد أن عالم الساحرة المستديرة مليئًا بالقصص الغريبة وسيظل هكذا دائمًا.

