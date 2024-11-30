ظهور خاص لديوكوفيتش ونجم النصر السابق يُسجل .. بوتافوجو يتوج بكوبا لبيرتادوريس على حساب أتلتيكو

بوتافوجو آخر الفرق المنضمين لكأس العالم للأندية 2025

توج فريق بوتافوجو ببطولة كأس لبيرتادوريس، بعد الفوز على أتلتيكو مينيرو بهدفين مقابل هدف، في مباراة مثيرة أقيمت بينهما على ملعب المونيمونتال بالأرجنتين.

وشهدت المباراة العديد من الأحداث الساخنة، كان بدايتها بطرد أحد نجوم بوتافوجو، وأيضًا الحماس الزائد من جانب الفريقين.

وبذلك حجز نادي بوتافوجو مكانًا في بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي ستقام بالولايات المتحدة، بالإضافة إلى التأهل إلى ربع نهائي كأس الإنتر كونتيننتال.

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وسيلعب بوتافوجوضد باتشوكا المكسيكي، كما سيلعب الفائز بينهما ضد الأهلي المصري في نصف النهائي، بينما ينتظر مانشستر سيتي الإنجليزي في المباراة النهائية الفائز.

ونستعرض فيما يلي، أبرز الأحداث التي شهدتها مباراة نهائي كوبا لبيرتادوريس..