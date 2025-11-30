ليس بسبب الجماهيرية فقط .. بن هاربورج في "منطقة آمنة" وفهد سندي على درب رئيس النصر بالسقوط في فخ "السوشيال ميديا"

منذ الليلة الأولى لفوزه برئاسة مؤسسة الاتحاد غير الربحية، بالتزكية، بعد انتخابات الجمعية العمومية، في الصيف الماضي، لجأ فهد سندي إلى "التواصل الاجتماعي"، حتى يكون قريبًا من الجماهير.

واعتمد سندي سياسة الرد على تغريدات المتابعين، بعد إعادة نشرها، والرد على التقارير التي تتحدث عن صفقات الاتحاد، كما رد على التساؤلات حول مستوى التحكيم، وغيرها من الملفات.

ولكن، يمكن القول إن شهر أكتوبر كان مفصليًا، في ظهور فهد سندي عبر التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع تذبذب نتائج الفريق الأول لكرة القدم، حيث وصف كلاسيكو الاتحاد والهلال، بأنه شهد أخطاء تحكيمية جسيمة، مطالبًا الجماهير بعدم الانصياع لجلد الذات أو نظريات المؤامرة.

ورد سندي على اتهام متابع بوجود سلبيات في طريقة إدارته، قائلًا "خرجنا من السوبر قبل رئاستي للنادي، وتم التوقيع مع 3 لاعبين، ومضاعفة ميزانية التعاقد مع اللاعبين بأكثر من 5 أضعاف بعد تعيين المجلس الجديد بأربعة وعشرين ساعة، وتم استقطاب 3 لاعبين جدد خلال عشرة أيام من تولي المجلس مهامه، ومن ثم تغيير الجهاز الفني بعد 4 أسابيع من بداية عمل المجلس الجديد!".

ورفض فهد سندي، إدارة أمور الاتحاد ببيانات صحفية، فيما أثار جدلًا واسعًا بنشر صورة "كوميك" تحمل صورة مطرقة وعبارة "اهبد"، تعليقًا على مفاوضات الاتحاد مع يورجن كلوب لخلافة لوران بلان، فضلًا عن رده على أنباء رحيل المدير الرياضي رامون بلانيس، برسالة زادت من غموض الجماهير.

كل ذلك، تسبب في وضع فهد سندي تحت طائلة الانتقادات اللاذعة، سواءً من الجماهير أو النقاد، وهذا ما كشف عنه رئيس الاتحاد، بأن أبناءه يتأذون من الرسائل التي تصله، والتي تحمل "تهديد، سب، قذف، تنمر، تهكم"، فيما ذكر الإعلامي محمد البكيري، بصدور توجيه من مرجعية الشركة الربحية للنادي، الذي يعد (سندي) موظفًا فيها براتب، بمنعه من الظهور بأي تصريح، كما تمت مطالبته بإعادة فتح حسابه على (إكس) بعد غلقه سلفًا، حتى لا يزيد الطين بلة.