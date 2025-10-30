بند خاص للحماية من فخ ماتانتونو.. ريفر بليت يسنّ قانونًا جديدًا كي لا يتكرر سيناريو ريال مدريد!

القصة بدأت في صيف عام 2025، عندما حسم نادي ريال مدريد الإسباني صفقة النجم الشاب فرانكو ماتانتونو، المولود عام 2007 في مدينة أزول، عبر تفعيل بند الشرط الجزائي البالغ 45 مليون يورو. هذه القيمة جعلت اللاعب يصبح أغلى صفقة في تاريخ الدوري الأرجنتيني، متفوّقًا على صفقات بارزة سابقة مثل انتقال إنزو فيرنانديز إلى بنفيكا مقابل 32 مليون يورو، وانتقال خافيير سافيولا إلى برشلونة مقابل 28 مليون يورو.

لكن رغم الضجة الإعلامية التي صاحبت الصفقة، ترك رحيله طعمًا مريرًا داخل أروقة ملعب "مونومونتال". فقد عبّر ستيفانو دي كارلو، أحد الأسماء البارزة في النادي ومرشح الرئاسة المقبل، عن أسفه قائلاً في تصريحات لراديو "لا ريد": "كنا نقول دائمًا إننا لن نبيعه، وفعلاً لم نبعْه، ريال مدريد جاء ودفع قيمة الشرط الجزائي. كنا نتمنى أن نستمر معه، لكن هذا هو واقع كرة القدم الحديثة".

دي كارلو أضاف في تصريحاته أن مبلغ 45 مليون يورو، الذي بدا ضخمًا قبل عامين، أصبح اليوم أقل بكثير من القيمة السوقية الحقيقية للاعب بهذه الموهبة، قائلاً: "حين وُقّع عقده قبل عامين، كان إنجازًا كبيرًا، وأدخل الصفقة في قائمة أفضل ثلاث مبيعات في تاريخ أمريكا اللاتينية... لكن الحقيقة أن الـ45 مليون لم تكن كافية. لقد بقينا خاسرين".

ويرى دي كارلو أن المشكلة ليست في قيمة العقد وحدها، بل في اختلاف توقيتات السوق بين أوروبا وأمريكا الجنوبية، موضحًا: "السوق الأوروبية تعمل في توقيت غير مريح لنا. هم يعززون صفوفهم في منتصف المنافسات، بينما نحن نفقد أعمدة فرقنا في أصعب الفترات".