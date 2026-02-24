Getty
بنجامين سيسكو يكشف الحقيقة حول نصيحة ديميتار بيرباتوف بشأن التسديد وسط سلسلة أهداف مانشستر يونايتد
"القاسي" سيسكو يجد موطئ قدم له
استغرق سيسكو بعض الوقت للتأقلم مع فريق مانشستر يونايتد والتكيف مع الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه يثبت الآن سبب دفع مانشستر يونايتد مبلغًا كبيرًا مقابل ضمه، وسبب كونه من بين أكثر المهاجمين المرغوبين في أوروبا الصيف الماضي، حيث أبدى كل من أرسنال ونيوكاسل اهتمامًا بضمه.
في آخر سبع مباريات له، سجل هدفًا واحدًا في المتوسط كل 45 دقيقة، بينما ساهمت أهدافه في تلك الفترة في حصول مانشستر يونايتد على ست نقاط. وصف مايكل كاريك هدف سيسكو ضد إيفرتون بأنه "قاسي" وقال إن اللاعب السلوفيني في حالة جيدة.
كانت هناك نظريات مختلفة حول سبب تألق سيسكو مؤخرًا، حيث ترددت شائعة مفادها أن سيسكو كان يتلقى نصائح من مهاجم مانشستر يونايتد السابق بيرباتوف. سُئل السلوفيني عن هذه الشائعات من قبل الصحفيين بعد هدفه الحاسم في ملعب هيل ديكنسون.
سيسكو: لم أتحدث إلى بيرباتوف!
وقال سيسكو للصحفيين: "لأكون صادقاً، لقد سمعت الشائعات، لكنني لم أتحدث مع بيرباتوف. كنت أرغب في ذلك بالتأكيد! كان سيكون أمراً رائعاً... لكنني لم أفعل. لدينا طاقم تدريبي يقوم بعمل فردي كل يوم، وهو ما يساعدني حقاً على التركيز على هذه اللحظات".
كما أوضح سيسكو كيف أن جلساته الإضافية بعد تدريب الفريق مع المدرب المساعد ترافيس بينيون تساعده على تحسين إنهاء الهجمات. وقال: "دائماً بعد التدريبات، نتمرن في منطقة الجزاء، وعلى حافة منطقة الجزاء، على التمريرات القصيرة لأنك لا تملك الوقت في الدوري الإنجليزي الممتاز. هذا ما يساعدني حقاً، وليس أنا فقط، بل اللاعبين الآخرين أيضاً. أنا سعيد جدًا لأنني أستطيع العمل مع [ترافيس] لأنه ساعدني كثيرًا. أفضل ما يمكنك تحسينه هو على أرض الملعب لأن الكرة، في النهاية، هي الشيء الذي يجب أن يصل إلى الشباك، وهنا يأتي الجزء الأكبر من العمل. من الواضح أنه من المهم جدًا أن أقوم ببعض العمل عندما أصل إلى المنزل، وهو أمر مهم جدًا للجزء العقلي".
سيسكو: أحتاج إلى الضغط
مثل أي مهاجم آخر ينضم إلى مانشستر يونايتد مقابل مبلغ انتقال كبير، تعرض سيسكو لضغط وتدقيق كبيرين منذ انتقاله إلى أولد ترافورد. لكنه قال إن هذا الضغط يساعده على البقاء في حالة تأهب.
وأوضح: "بالنسبة لي، الطريقة التي أنظر بها إلى الضغط هي أنه شيء لا بد لي من تحمله إذا أردت أن أكون لاعبًا جيدًا. أنا أعتبره امتيازًا. إنه شيء لا بد منه إذا أردت اللعب على أعلى مستوى، والأمر يتعلق بقبوله وعدم الاكتراث به. بالنسبة لي، لم يؤثر ذلك عليّ حقًا، ولا أعتقد أنه أثر على [ماتيوس] كونها وبريان [مبيومو] أيضًا".
سيسكو مرتاح بدوره كلاعب بديل
لم يشارك سيسكو في أي مباراة منذ أن تولى كاريك منصب المدرب، لكنه يؤكد أن ذلك لا يعني أن أسطورة مانشستر يونايتد لم يعد يثق به، وأنه ملتزم بمواصلة تقديم أداء جيد عندما يتم استدعاؤه من مقاعد البدلاء.
وأضاف: "نحن نتحدث بالطبع، لكن [مايكل كاريك] يؤمن بي، والجميع يؤمن بي، وهم يجهزونني للعب في أقرب وقت ممكن. الأمر يتعلق أكثر بظهوري في الأوقات المهمة، بغض النظر عن عدد الدقائق التي ألعبها، فأنا أركز على تقديم أداء جيد ومساعدة الفريق في تحقيق الانتصارات".
