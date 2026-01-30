حكموا له بمعاش إعاقة 1600 يورو.. سابقة تاريخية للاعب ليفربول المعتزل!

في الوقت الذي يستعد فيه نادي أتلتيك بيلباو لخوض غمار واحدة من أهم مواجهاته المرتقبة في ديربي الباسك ضد ريال سوسييداد، هزَّت أروقة المحكمة العليا للعدل في إقليم الباسك الأوساط الرياضية بقرار لم يسبق له مثيل.

حيث تم الاعتراف بحق المدافع واللاعب السابق للفريق، ميكل سان خوسيه، في تلقي معاش شهري مدى الحياة بسبب عجز بدني دائم ناتج عن ممارسة كرة القدم.

هذا القرار بحسب وصف "موندو ديبورتيفو" لا يمثل انتصاراً شخصياً للاعب فحسب، بل يضع المنظومة الرياضية والتأمينية في إسبانيا أمام تحدٍ حقيقي، حيث اعتبرت المحكمة أن الإصابات التي تراكمت في جسد سان خوسيه على مدار سنوات دفاعه عن قميص أسود الباسك قد جعلته غير قادر على الاستمرار في مهنته الاحترافية، وهو ما يستوجب تعويضاً مادياً من الضمان الاجتماعي يقدر بنحو 1600 يورو شهرياً.