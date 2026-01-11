رغم صحة "قرار" مودريتش .. أليجري يُقدم الوصفة المثالية لتدمير حلم ميلان ويُكرر لقطة مانشيني "المستفزة" مع السعودية!

أليجري رفع مستوى طموحات جمهور ميلان إلى حد الحلم بالفوز بالاسكوديتو، لكنه يتفنن الآن في تدمير هذا الحلم وإقناع المشجعين بالعكس .. فريقهم غير قادر على الحلم ومنافسة إنتر ونابولي!

المدرب ارتكب عدة أخطاء في المباريات الأخيرة أدت إلى خسارة نقاط في المتناول تمامًا، آخرها النقاط الأربع أمام جنوى وفيورنتينا، وقد تحدثنا عن مباراة الجولة الماضية، لذا لنتحدث عن أخطائه اليوم.

1- المداورة الخاطئة للفريق والبدء بتشكيل يغيب عنه الانسجام تمامًا، وقد تحدثنا عنه سلفًا.

2- غياب الجرأة في التعامل مع الفرق الأقل من ميلان، وهذا يتضح من أسلوب اللعب ودخول اللقاء والتغييرات وكل قرار فني يتخذه المدرب، هذا الأمر يؤدي إلى انتقال الثقة تدريجيًا من ميلان إلى المنافس مما يقلل مستوى الأول ويزيده للثاني، وهذا ما رأيناه حدث تمامًا على أرض الملعب اليوم.

3- التغييرات الخاطئة، واليوم أخطأ تمامًا أليجري في إخراج فولكروج المتألق في منح الهدايا وإقحام لياو الذي أظهر مرارًا وتكرارًا فشله في خانة المهاجم المتقدم. كان الأفضل إقحام لياو بدلًا من أحد عناصر الوسط والدفاع لزيادة الضغط على دفاع الفيولا والوصول إلى مرمى دي خيا. وربما من حُسن الحظ أن بافلوفيتش لم يستطع إكمال اللقاء واضطر المدرب إلى إشراك نكونكو ليُعزز الهجوم! ربما لو لم تحدث الإصابة لتأخر نزول المهاجم أو لم يحدث أبدًا!

4-الرضا المستفز بالتعادل! ميلان مفترض أنه يُنافس على اللقب وهذا يتطلب حصد النقاط من جميع الفرق، الكبار والصغار، ولكن أليجري يُظهر حالة مستفزة من الرضا بالتعادل الحادث على أرض الملعب وهذا ظهر اليوم أمام الفريق البنفسجي، ولم يتحسن الفريق إلا بعدما تأخر بالنتيجة وعاد بعدها للعب السيئ بعد التعادل وسمح للفيولا بالتقدم وتهديد مرمى مينيان بشكل كاد أن يحرمه النقاط الكاملة! التعادل ليس نتيجة جيدة للميلان ولا لأي منافس على اللقب ولا يختلف عن الخسارة كثيرًا، الجمهور ليس سعيدًا أبدًا بـ7 تعادلات وخسارة واحدة وبحسابها نقطيًا فهي تُساوي خسارته 5 مباريات كاملة وتعادل!

الفريق مطالب بالبحث عن الفوز منذ الدقيقة الأولى في مثل تلك المباريات، عليه إظهار الوجه المرعب لخصومه والضغط عليهم بقوة للتقدم في النتيجة وإجبارهم على الخروج من مناطقهم وهو ما سيسمح للفريق بتطبيق أسلوبه المفضل ونقطة قوته .. الهجمات المرتدة، لكن التقوقع في الخلف وانتظار المنافس ليتقدم وضربه بالمرتدات لن يحدث لأن التعادل هو نتيجة مرضية للخصم ولن يبحث لتغييرها.