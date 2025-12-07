"بلا مهاجمين" أمام برشلونة.. ضربة موجعة لآينتراخت فرانكفورت بعد سداسية لايبزيج المذلة!

في بروفة كارثية قبل موقعة دوري الأبطال، تجرع آينتراخت فرانكفورت مرارة هزيمة تاريخية مذلة بسداسية نظيفة (6-0) أمام مضيفه لايبزيج على ملعب 'ريد بول أرينا'.

المباراة تحولت إلى كابوس حقيقي في الشوط الثاني، حيث انهار دفاع 'النسور' تماماً ليستقبل يان ديوماندي الهدايا ويسجل 'هاتريك' في غضون 18 دقيقة فقط (47، 55، 65)، بعد أن مهد كونراد هاردر وباومجارتنر الطريق في الشوط الأول.

هذه الفضيحة الكروية لم تضرب معنويات الفريق فحسب، بل كشفت عن كارثة دفاعية، حيث بات فرانكفورت يمتلك أضعف خط دفاع في الدوري الألماني باستقباله 29 هدفاً في 13 مباراة.

النتيجة جمدت رصيد الفريق عند 21 نقطة ليتراجع إلى المركز السابع، مبتعداً بفارق شاسع عن المتصدر بايرن ميونخ (37 نقطة) ووصيفه لايبزيج (29 نقطة)، ما يضع المدرب توبمولر في موقف لا يحسد عليه قبل مواجهة هجوم برشلونة الكاسح".