بقيمة 10 مليارات يورو وبدخان نيجريرا وبرشلونة.. تفاصيل خطة بيريز لتغيير جلد ريال مدريد!

يرى الصحفي "هيريرا باتون" في تقريره الأخير المنشور في صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن الخطاب الناري الذي ألقاه فلورنتينو بيريز في الجمعية العمومية بنهاية عام 2025 والذي هاجم فيه برشلونة بحدة غير مسبوقة، لم يكن وليد الصدفة أو مجرد رد فعل عاطفي.

إن هذا الهجوم الحاد يعمل كستار دخاني مثالي لصرف انتباه الأعضاء والجماهير عن التغييرات الجوهرية التي ينوي بيريز إدخالها على النظام الأساسي للنادي.

من خلال تصوير النادي ككيان محاصر بالأعداء والمؤامرات، ينجح بيريز في خلق حالة من الاصطفاف الشعبي خلفه، مما يجعل أي صوت يعارض خططه المالية يبدو وكأنه يضعف الجبهة الداخلية في وقت الحرب.

هذا التكتيك النفسي يهدف إلى تمرير قرارات مصيرية دون فحص دقيق من قبل القواعد الجماهيرية التي استنزفتها المعارك الكلامية حول التحكيم والفساد الرياضي.