وفقًا لمعلومات قناة Sky، يفكر النادي الإسباني في الاستغناء عن المدرب الأرجنتيني البالغ من العمر 55 عامًا في الصيف المقبل والبدء من جديد تحت قيادة مدرب آخر.
بعد 15 سنة .. أتلتيكو مدريد يقرر إقالة سيميوني!
أتلتيكو يحسم مصير سيميوني
من ناحية، يقال إن هناك توترًا في العلاقة بين سيميوني والمدير الرياضي ماتيو أليماني، ومن ناحية أخرى، فإن الأداء المتقلب للفريق المدريدي في الموسم الحالي يثير قلق الملاك الجدد.
في الدوري، يحتل أتلتيكو المركز الثالث خلف ريال مدريد وبرشلونة، بفارق ستة وسبعة نقاط على التوالي عن الثنائي المتصدر. وكان أداء الروخيبلانكوس ضعيفًا أيضًا في دوري أبطال أوروبا، حيث خسروا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بنتيجة 1-2 أمام فريق بودو جليمت، مما أدى إلى فقدانهم فرصة الوصول إلى دور ال16، وسيضطرون الآن إلى خوض مباريات التصفيات.
وذكرت قناة "سكاي" أن مارسيلينو من فياريال أو أندوني إيراولا من بورنموث أبرز المرشحين لخلافة سيميوني في أتلتيكو مدريد.
أتلتيكو مدريد والنجاحات مع سيميوني
عقد سيميوني مع أتلتيكو ساري المفعول حتى 30 يونيو 2027. تولى الأرجنتيني منصبه قبل ما يقرب من 15 عامًا، في 23 ديسمبر 2011، وقاد الفريق المدريدي إلى الفوز ببطولتي دوري إسباني، ولقبين في الدوري الأوروبي، وكأس إسبانيا.
بالإضافة إلى ذلك، وصل النادي بقيادة المدرب البالغ من العمر 55 عامًا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين (2014 و2016)، لكنه خسر في المرتين بفارق ضئيل أمام غريمه اللدود ريال مدريد.
سيميوني: محطات مسيرته المهنية كمدرب
الفترة النادي 2006 نادي راسينج 2008 ريفر بليت 2009 سان لورينزو 2011 كاتانيا 2011 نادي راسينج 2011-حتى الآن أتلتيكو مدريد