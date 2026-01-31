بعد 15 سنة .. أتلتيكو مدريد يقرر إقالة سيميوني!

من ناحية، يقال إن هناك توترًا في العلاقة بين سيميوني والمدير الرياضي ماتيو أليماني، ومن ناحية أخرى، فإن الأداء المتقلب للفريق المدريدي في الموسم الحالي يثير قلق الملاك الجدد.

في الدوري، يحتل أتلتيكو المركز الثالث خلف ريال مدريد وبرشلونة، بفارق ستة وسبعة نقاط على التوالي عن الثنائي المتصدر. وكان أداء الروخيبلانكوس ضعيفًا أيضًا في دوري أبطال أوروبا، حيث خسروا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بنتيجة 1-2 أمام فريق بودو جليمت، مما أدى إلى فقدانهم فرصة الوصول إلى دور ال16، وسيضطرون الآن إلى خوض مباريات التصفيات.

وذكرت قناة "سكاي" أن مارسيلينو من فياريال أو أندوني إيراولا من بورنموث أبرز المرشحين لخلافة سيميوني في أتلتيكو مدريد.