Bastoni Kalulu La Penna Inter JuventusGetty
Vittorio Rotondaro و هيثم محمد

بعد واقعة ديربي إيطاليا .. تغيير مهم في تقنية الفيديو قبل كأس العالم 2026

لقطة مثيرة أصبحت حديث العالم

أثارت تقنية الفيديو وقرارات الحكم في مباراة إنتر ويوفنتوس جدلاً حول موضوع يتم مناقشته منذ أن تم إدخال تقنية الفيديو رسمياً: عدم وجود إمكانية في البروتوكول لمراجعة البطاقة الصفراء الثانية التي تؤدي إلى الطرد.

لا يزال الإنذار الذي أظهره الحكم لا بينا لكالولو بعد التلامس الطفيف مع باستوني موضع نقاش: خطأ لم يتمكن الفيديو من التدخل لتصحيحه وإلغاء سهو الحكم وفقًا للوائح.

ومع ذلك، من المتوقع أن يتغير شيء ما في هذا الصدد قريبًا: من المقرر عقد اجتماع من المرجح أن يقر تعديل بروتوكول الفيديو بشأن هذا الجانب الشائك.

  • كالولو-باستوني

    في الدقيقة 42 من مباراة إنتر يوفنتوس، وقع الحادث المثير للجدل الذي أثار غضب يوفنتوس: سقط باستوني على الأرض بعد احتكاك خفيف مع كالولو الذي وضع يده على ذراعه الأيسر، مما أدى - وفقًا للحكم لا بينا - إلى إيقاف هجمة واعدة من إنتر.

    عندها، أخرج الحكم البطاقة الصفراء الثانية للمدافع الفرنسي، الذي كان قد حصل على إنذار سابقًا بعد اصطدامه مع باريللا، بقي فريق يوفنتوس بأقلية عددية، وخلال الاستراحة، شعر مدرب إنتر كريستيان كييفو بالخطر واستبدل باستوني (الذي حصل على إنذار في بداية المباراة) بكارلوس أوجوستو.

  • لماذا لم يستطع حكم الفيديو إلغاء الطرد؟

    كما سبق ذكره، لم يكن من الممكن في غرفة تحكيم الفيديو استدعاء لا بينا لمراجعة هذه البطاقة الصفراء الثانية ضد كالولو: ببساطة لأن هذه الحالة غير منصوص عليها في اللوائح الحالية.

    لا يُسمح بالتدخل إلا في حالات تغيير لون البطاقة من صفراء إلى حمراء أو العكس، ولكن ليس لإلغاء الإنذار الثاني وبالتالي تجنب الطرد.

  • تحديد موعد اجتماع IFAB: متى يمكن تغيير بروتوكول الفار بشأن الإنذارات الثانية

     ولكن الأمور قد تتغير قريبًا: في 28 فبراير المقبل، ستعقد الجمعية السنوية للـ IFAB، وهي الهيئة التشريعية في عالم كرة القدم ومن بين الموضوعات التي ستتم مناقشتها إمكانية تعديل بروتوكول VAR مع إمكانية مراجعة البطاقة الصفراء الثانية: في حالة الموافقة، سيصبح التغيير ساريًا اعتبارًا من كأس العالم في أمريكا الشمالية المقرر عقدها هذا الصيف.

  • ماذا كان سيحدث مع مراجعة الإنذار الثاني لكالولو؟

    ولكن ماذا كان سيحدث لو أن لا بينا كان لديه الفرصة لمراجعة صور التلامس بين كالولو وباستوني على شاشة الفيديو؟

    بالإضافة إلى إلغاء البطاقة الصفراء الثانية التي أدت إلى طرد الفرنسي، كان بإمكان الحكم اتخاذ إجراء آخر: وهو إنذار باستوني الذي كان قد حصل بالفعل على بطاقة صفراء، مما كان سيؤدي إلى طرده من الملعب. وربما كانت نتيجة مباراة إنتر ويوفنتوس ستكون مختلفة!

