بعد واقعة ديربي إيطاليا .. تغيير مهم في تقنية الفيديو قبل كأس العالم 2026

أثارت تقنية الفيديو وقرارات الحكم في مباراة إنتر ويوفنتوس جدلاً حول موضوع يتم مناقشته منذ أن تم إدخال تقنية الفيديو رسمياً: عدم وجود إمكانية في البروتوكول لمراجعة البطاقة الصفراء الثانية التي تؤدي إلى الطرد.

لا يزال الإنذار الذي أظهره الحكم لا بينا لكالولو بعد التلامس الطفيف مع باستوني موضع نقاش: خطأ لم يتمكن الفيديو من التدخل لتصحيحه وإلغاء سهو الحكم وفقًا للوائح.

ومع ذلك، من المتوقع أن يتغير شيء ما في هذا الصدد قريبًا: من المقرر عقد اجتماع من المرجح أن يقر تعديل بروتوكول الفيديو بشأن هذا الجانب الشائك.

Getty Images