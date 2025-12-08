بعد سخريته من منتخب المغرب.. هجوم "عنصري" على النجم الإيفواري نيكولاس بيبي!

لم يكن يتخيل النجم الإيفواري نيكولاس بيبي أن دعابته الكروية حول "الصيام الطويل" للمنتخب المغربي عن لقب كأس الأمم الأفريقية منذ عام 1976، ستفتح عليه أبواب الجحيم وتكشف عن وجه قبيح للتعصب الأعمى.

انتشر مقطع فيديو لبيبي، وهو يقلل من خطر المنتخب المغربي الذي يحتضن بطولة الكان المقبلة، قائلًا: "يجب الحذر من المغرب؟ كم نجمة لديهم؟ لا يملكون أي نجمة.. ربما فازوا بواحدة في عام 1818، لم نكن قد ولدنا وقتها".

اجتاحت حساب اللاعب على منصة "إنستجرام" موجة منظمة من الإهانات، حيث تعمد العديد من المتابعين إغراق المنشورات بصور ورموز تعبيرية لـ "قرود"، في إشارة عنصرية بدائية تستهدف لون بشرته وأصوله العرقية.