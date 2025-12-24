بعد رحيل إندريك عن ريال مدريد.. تشابي ألونسو يحسم مصير ماتانتونو في الميركاتو الشتوي!

أبرم لاعب ريال مدريد "المنبوذ" إندريك صفقة انتقال على سبيل الإعارة إلى نادي ليون، حيث الدوري الفرنسي الممتاز حتى نهاية موسم 2025-26.

انتقل الشاب البرازيلي بشكل رسمي بحثًا عن فرصة للعب بانتظام بعد أن عانى من قلة الدقائق في سانتياجو برنابيو تحت قيادة تشابي ألونسو.

من الواضح أن إندريك سعيد للغاية بإبرام الصفقة، حيث قال "لقد حان عيد الميلاد مبكرًا" بعد انتقاله من العاصمة الإسبانية، علمًا بأن الصفقة لا تتضمن خيار الشراء النهائي.