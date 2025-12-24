Getty Images Sport
بعد رحيل إندريك عن ريال مدريد.. تشابي ألونسو يحسم مصير ماتانتونو في الميركاتو الشتوي!
إندريك يحتفل برحيله عن ريال مدريد
أبرم لاعب ريال مدريد "المنبوذ" إندريك صفقة انتقال على سبيل الإعارة إلى نادي ليون، حيث الدوري الفرنسي الممتاز حتى نهاية موسم 2025-26.
انتقل الشاب البرازيلي بشكل رسمي بحثًا عن فرصة للعب بانتظام بعد أن عانى من قلة الدقائق في سانتياجو برنابيو تحت قيادة تشابي ألونسو.
من الواضح أن إندريك سعيد للغاية بإبرام الصفقة، حيث قال "لقد حان عيد الميلاد مبكرًا" بعد انتقاله من العاصمة الإسبانية، علمًا بأن الصفقة لا تتضمن خيار الشراء النهائي.
أنباء عن رحيل "محتمل" لماتانتونو
كشفت تقارير صحفية إسبانية، أبرزها "ديفنسا سنترال"، عن احتمالية سير الموهبة الأرجنتينية فرانكو ماتانتونو على نفس درب إندريك. وأشارت إلى رغبة صاحب الـ18 عاماً في الخروج للإعارة لضمان التواجد مع منتخب "التانجو" في المونديال، خاصة بعدما تراجعت مشاركاته عقب إصابة عطلت بدايته القوية مع المدرب تشابي ألونسو.
ورغم أن اللاعب بدأ الموسم أساسياً في الجناح الأيمن، إلا أن عودته من الإصابة اصطدمت بتألق بدائل أخرى وعودة المنافسة القوية مع النجم البرازيلي رودريجو، ما جعل فكرة الرحيل المؤقت تبدو منطقية للبعض لاستعادة حساسية المباريات والهروب من دكة البدلاء في النادي الملكي، في ظل رغبته الملحة لتمثيل بلاده في كأس العالم القادمة.
- Getty Images Sport
لا نية للرحيل
حسم الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو الجدل، واصفاً رحيل ماتانتونو في يناير المقبل بأنه "مستحيل عملياً". وأكد رومانو أن الشائعات حول إعارة اللاعب عارية تماماً من الصحة، مشدداً على أن النجم الأرجنتيني يحظى بثقة مطلقة وكاملة من إدارة النادي والمدرب تشابي ألونسو، حيث يعتبرونه ركيزة أساسية في مشروع ريال مدريد المستقبلي طويل الأمد.
وأوضح أن قلة دقائق اللعب مؤخراً، حيث اكتفى بدقيقة واحدة في مباريات الدوري هذا الشهر، تعود لبرنامج تأهيلي دقيق لاستعادة لياقته البدنية الكاملة بعد الإصابة العضلية، وليس لخروجه من الحسابات الفنية.
وتلتزم الإدارة بدمجه تدريجياً في التشكيل بدلاً من التسرع في إعارته، ليتقرر بذلك استمراره رفقة الفريق لمواصلة تطوره، حيث يرى الجهاز الفني أن البيئة الحالية في مدريد هي الأنسب لنمو موهبته وصقلها، نافياً بذلك أي نية للتخلي عنه في الميركاتو الشتوي.
أرقام ماتانتونو مع ريال مدريد
شهد الموسم الحالي (2025/2026) ظهوراً متبايناً للموهبة الأرجنتينية فرانكو ماتانتونو مع ريال مدريد، حيث شارك اللاعب في 14 مباراة بمختلف المسابقات بإجمالي 756 دقيقة لعب. واعتمد المدرب تشابي ألونسو على اللاعب بشكل أساسي في 10 مباريات بالدوري الإسباني، سجل خلالها هدفاً واحداً ولعب 551 دقيقة، بالإضافة إلى ظهوره في 3 مباريات بدوري أبطال أوروبا، ومباراة واحدة في كأس الملك.
إلا أن مسيرة اللاعب الشاب تعطلت مؤخراً بسبب معاناته من "التهاب في عظمة العانة"، وهي الإصابة التي غيبته عن مواجهات كبرى أبرزها ليفربول وأولمبياكوس، وجعلت مشاركته تقتصر على الجلوس على مقاعد البدلاء أو اللعب لدقائق معدودة (دقيقة واحدة أمام ديبورتيفو ألافيس) فور عودته، في إطار خطة النادي لعدم المجازفة بلياقته.
- Getty Images Sport
ريال مدريد يستعيد توازنه
نجحت كتيبة "الميرينجي" مؤخراً في التقاط أنفاسها وتضميد جراحها النازفة، محققة سلسلة من الانتصارات المتتالية (3 مباريات)، كانت طوق النجاة لإنقاذ رقبة الجهاز الفني.
فبعد الفوز الشاق في الكأس على تالافيرا (3-2) والانتصار القيصري على ألافيس، جاءت ثنائية إشبيلية أول أمس لتمنح الفريق جرعة ثقة كانت مفقودة بشدة عقب أسبوع "أسود" شهد السقوط القاري أمام مانشستر سيتي والمحلي أمام سيلتا فيجو.
ورغم جمع 42 نقطة واستعادة نغمة الفوز، لا يزال الأداء المدريدي تحت المجهر، حيث تظهر النتائج تذبذباً مقلقاً لا يليق بمطارد مباشر لبرشلونة المتوهج.
الآن، يقف الفريق الملكي أمام "عنق الزجاجة" الحقيقي مع مطلع العام الجديد (2026)؛ إذ لا مجال لأي عثرة عندما يستضيف ريال بيتيس العنيد في الليجا يوم 4 يناير، في بروفة أخيرة قبل السفر إلى "محرقة" الديربي لمواجهة الجار اللدود أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني يوم 8 يناير.
هذه المواجهات القادمة لن تكون مجرد مباريات، بل هي "حكم نهائي" سيحدد ما إذا كانت استفاقة مدريد حقيقية وقادرة على تقليص الفارق مع الصدارة، أم أنها مجرد مسكنات مؤقتة قبل الانفجار الكبير.
إعلان