بعد تعثر المفاوضات مع المستثمر الأمريكي .. راموس يتدخل لإنقاذ إشبيلية

وفقًا للتقارير الإسبانية، فإن سيرخيو راموس، لاعب إشبيلية وريال مدريد، السابق والذي أعلن اعتزاله كرة القدم مؤخرًا، يدرس تقديم عرضًا لشراء فريقه القديم.

وبحسب ما ذكرت إذاعة "كوبي" فإن راموس، يدخل الصفقة مدعومًا بمجموعة مستثمرين أقوياء وقدم عرضاً رسمياً هو الأعلى قيمة حتى الآن، وأبلغ المدافع الإسباني السابق، شركاه بنواياه ويبدو مستعدًا لقلب الطاولة في عملية البيع لصالحه.

من جانبها أشارت صحيفة "ماركا" إلى أن تحركات راموس، في الوقت الحالي لا تتجاوز الاتصالات الأولوية، وبصورة غير رسمية خاصة أنها جاءت بعد فترة وجيزة من انضمامه إلى مشروع مونشي في نادي سان فرناندو 1940 كعضو إداري إلى جانب شقيقه.