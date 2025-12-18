بعد تصريحاته المثيرة ضد تشيلسي .. مانشستر سيتي يفكر في ماريسكا لخلافة جوارديولا

كشف تقريرموقع "ذا أثليتك" عن انشغال نادي مانشستر سيتي بوضع خطط طوارئ لعام 2026. حيث لا يزال هناك خطر رحيل جوارديولا، الذي يرتبط بعقد حتى عام 2027، في نهاية الموسم الحالي.

وقد ذكرت مصادر أن هناك توقعات متزايدة بأن هذا الموسم سيكون الأخير للمدرب الإسباني مع مانشستر سيتي، مع "حتمال اتخاذ القرار النهائي مع اقتراب نهاية الموسم. وتسعى إدارة السيتيزينز جاهدًا لضمان وجود خليفة مناسب لجوارديولا.

يُقال إن إنزو ماريسكا لا يزال يحظى بإعجاب كبار المسؤولين في ملعب الاتحاد ومن المتوقع أن يكون له دور بارز في حالة ظهور شاغر. لن يكون المرشح الوحيد قيد النظر، ولكنه مدرج على قائمة المرشحين المحتملين.